【囚われの剣姫 “シルファ=ラングリス”】 10月 発売予定 価格：25,300円

箱入り娘は、フィギュア「囚われの剣姫 “シルファ=ラングリス”」を10月に発売する。価格は25,300円。

本商品は「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」よりサルーム城のメイド「シルファ=ラングリス」を約1/6スケールフィギュア化したもの。

絶望的な状況に追い込まれた瞬間を立体化し、たわわな胸へ食い込む鋭いカギ爪、抵抗しながらもどうにもならないシチュエーションを表現している。宿敵パズズの不敵な笑みや半透明素材が際立たせる濡れた衣服が肌に張り付く生々しい“捕らわれ感”を細かく再現している。

囚われの剣姫 “シルファ=ラングリス”

10月 発売予定

価格：25,300円

スケール：約1/6

サイズ：全高約27cm

(C) 謙虚なサークル・講談社／「第七王子」製作委員会

※画像と商品とは多少異なる場合があります。