3月18日、霜降り明星・粗品のYouTubeチャンネル「粗品のロケ」が更新され、『とんでもない際どい話を連発するSnow Man渡辺翔太【アイドルと仲良くなろう#6】』と題した動画が公開された。中華料理店でのトークの中で、Snow Manの渡辺翔太が粗品へファンとの関係性について率直に語り、発言内容が注目を集めている。

動画では、渡辺のプライベートや仕事観についての質問が続く中、粗品から「どういうファンがうれしいか」と問われる場面があった。これに対し渡辺は「ムズいっすけど」と前置きしながらも、「僕たちが供給するものに、なんも考えずに肯定してくれる人がやっぱいちばんいい」と本音を明かした。このストレートな発言には賛否が分かれる一方、誠実さを評価する声も多く見られている。

「さらに、Snow Manの配信シングル『STARS』のミュージックビデオに関する話題にも言及されました。このMVは、スポーツに励む学生たちのもとへ、メンバーがサプライズ訪問するドキュメンタリー風の内容となっていますが、その反響の中に、渡辺さんは『胸糞悪かったコメントが』あったと切り出し、《一般人と絡むな》といった声があったことをあげ『そういうことじゃないんだよな』と、率直な思いを語っていました」（スポーツ紙記者）

Snow Manのライブはチケット争奪戦が激しく、ファンクラブに入っていても簡単には得られない状況が続く。そうした中で、無料で会えている一般人への嫉妬とも取れる反応だとして、渡辺は疑問を呈したようだ。この発言に対し、粗品も「大人のアイドルやなぁ」と感心していた。

「また、バラエティ番組で女性タレントと共演した際などに、過剰な反応が寄せられることについても言及していました。楽屋裏で共演者に謝罪することもあると明かし、アイドルとしての立場ゆえの葛藤も語っていました」（同前）

Xでは、

《どれだけ叩かれてもメンバーや友達は守るし、定期的にファンのこと正すし、なかなか稀な漢アイドル》

《渡辺さん、人として好きになりましたよ》

《粗品のファンは男が多いから今回でかなりの数の男が渡辺くんに好感を抱いたと思うぞ!》

といった声があがっている。

「近年はファン層の拡大により、“バラエティのノリ”を前提とした演出が伝わりにくくなっています。とくに若年層や新規ファンにとっては、共演者との距離感や発言から過剰に意味を汲み取ってしまうこともあります」（前出・スポーツ紙記者）

渡辺自身、「この動画が世に放たれたときの感触を知りたいっすよね」と語っており、自らの真意が伝わっていることを願っているようだ。“大人”なアイドルを再認識したファンも多かったことだろう。