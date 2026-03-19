志田未来さん主演の火曜ドラマ『未来のムスコ』の最終話が3月24日夜10時から放送予定です。

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『未来のムスコ』は、『マルモのおきて』（フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコさんと、黒麦はぢめさんによる人気コミック『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』が原作のドラマ。

夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）の元に「未来のムスコ」と名乗る男の子・颯太（天野優）が現れたことから始まるラブストーリーです。

恋も仕事も夢も中途半端だったヒロインがある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描きます。

※以下ネタバレを含みます。

最終話あらすじ

未来が颯太と別れてから、5年以上の月日が流れた――2032年9月。

将生（塩野瑛久）と結婚した未来は、ドラマで演じた役が話題を呼ぶなど俳優としても順調な日々を送っていた。次回作となる桜子（藤原さくら）との二人芝居に向け、張り切って稽古に励んでいる。

真（兵頭功海）をはじめ劇団の仲間たちや、優太（小瀧望）、沙織（西野七瀬）も、それぞれに環境の変化を迎えながら、充実した毎日を送っているようだった。

しかし、2031年1月に生まれるはずだった颯太は、いまだ未来たちのもとへ現れていない。

未来は、自分がどこかで選択を間違えたせいで颯太が生まれてこられなかったのではないかと、拭いきれない思いを抱えていた。

そんなある日、演出家として活躍するかたわら、子どもたちに紙芝居の読み聞かせもするようになった将生が、公園である男性と出会い…。

颯太とのかけがえのない日々を経て、恋も仕事も夢も中途半端だった自分に終止符を打った未来。

果たして未来は、時を超え、再び颯太と巡り合うことができるのか――？