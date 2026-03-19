《アベプラ卒業！ みんなサンキュー！ バイバイ》

3月16日、お笑い芸人のカンニング竹山が、自身が月曜MCをつとめるABEMAの報道番組『ABEMA Prime』からの卒業をXで報告。その理由をラジオ番組で語ったことが話題となっている。

「竹山さんは、13日に放送されたポッドキャスト番組『カンニング竹山の大阪出張』（ABCラジオ）で、アベプラからの卒業に言及しています。同番組のなかで竹山さんは、自身が2月20日にゲスト出演した『全力！脱力タイムズ』（フジテレビ系）の放送回が、“竹山のキレ芸完全復活” と評判がよかったことを紹介。

SNSでは『これぞ竹山』『竹山で見たかったのはこれだ』『なんで竹山これをやってなかったんだ』など、勝手なことを書かれていたとしたうえで、『そうしたのは誰だよ！ お前らじゃねえかよ！』と発言しました。

その発言の意図を『俺はいつもどおりブチ切れてやってたんだと。それをテレビでいらないって言ったのは、テレビ局のお前らじゃねえか！』『うるさいヤツ使わねえって言い出したの、お前らじゃねえかよ！ キレるとかいらない、キレる以外やってください、キレるのいらないからサポートやってくださいとか、言い出したのはお前らじゃねえかよ』と説明。テレビ側に求められた役割を演じてきただけだと主張しました」（スポーツ紙記者）

そうしたなか、次第に報道番組やワイドショーから呼ばれるようになったという竹山は、意見を求められて何かを言えば炎上してきたことや、「『こいつ、なに言ってんだ？ バカのくせに』とか。ガンガン言いやがって、裏で」など、SNSで好き放題言われてきたことに不満を爆発。「ふざけんじゃねえと。左翼だ右翼だと、適当になんでもかんでも言いやがって、てめー、このヤロー！ って、俺は何年も何年もずっと思ってて」と、声を荒らげながら、一気にまくしたてた。

「竹山さんはそのうえで、『この春からニュースをやめます。一切やめます。アベプラもやめます』と宣言。アベプラはやめようと思ったらクビになったとしつつ、改めて『そういうジャンルのやつ、もうやめます』とコメント。一方で、『「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（CBCテレビ系）はやります。ゴゴスマは（ニュースではなくて）天気と大谷（翔平）だからです』と言って笑わせました。

続けて、自身が初めてTBSのラジオで報道番組に携わった10数年前とは『時代も変わった』として、イチお笑い芸人としての『俺の役割、もういらないんじゃないかな、って』と説明。『なに言っても炎上するわけでしょ。炎上をこわがっているわけじゃないけど、それでカネ儲けしようとしている人もいるし、この人、誰？ って人がYouTubeチャンネルを持っていて。学者でもなんでもない人が』などと語ると、初めはそれも面白いと思っていたが、今は『リスクしかない』と、ニュース番組卒業の意図を明かしました」（同）

竹山のニュース番組卒業宣言に、X上では《ラジオが待っている 戻ってこい､竹山》といった意見はあるものの、一方では《ありがとう卒業してくれて！不快だった！》といった声も複数あがっている。あまり同情は集まっていないようだ。また、

《日本国旗損傷推進派だと、日本国民から思われたまま辞めるのか違うなら違うで番組で撤回したら良かったのに》

など、「日の丸を嫌いな人もいる」と語って大炎上した竹山の過去の発言を、いまだに忘れていない人も少なくない。芸能ジャーナリストが語る。

「竹山さんは、2025年10月31日に配信された『ABEMA Prime』で、国旗損壊罪の是非について参政党の梅村みずほ参院議員と大激論。自身はそうじゃないとしながらも、『天皇制が嫌いな人も世のなか、いるわけですよね、きっとね。僕はそうじゃないよ。それプラス、日の丸も嫌いだっていう人もいる』『めちゃくちゃ（日の丸を）嫌いでもいいんでしょ? めちゃくちゃ日の丸嫌いで、大っ嫌いだけど、なんかこれ嫌いって言っちゃうと罰せられるから、もう言えないし、触らないっていう。でも、俺、めちゃくちゃ嫌いって言うのは問題ないってことですか？』などと、梅村議員に執拗に反論し、大炎上しました。竹山さんは、いまだに何か言うたびに、この発言を突っ込まれることも多く、炎上の影響は如実にあったと言えるでしょうね」

竹山にしてみれば自身の役割を果たしただけなのかもしれないが、「日の丸」発言の代償は、あまりにも大きかったようだ。