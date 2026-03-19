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「説明が伝わらない…」は卒業！言葉がスラスラ出てくる人が実践する“抽象と具体”の思考法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

株式会社BrightForward代表・コーチの萩原たく氏が、自身のYouTubeチャンネル「話し方コーチたく(ビジネスコーチ)」で「言葉が出ない理由は●●！知らないとヤバイ言語化の真実／言語化力を高めるためにやってほしい思考法と言語化の技術の高め方」と題した動画を公開した。「頭の中で話すことを整理できず、何から話していいのか分からなくなる」「言いたいことが言葉にできない」といった悩みを解決する言語化の基本的な考え方とトレーニング方法を解説している。



萩原氏によると、言葉がうまく出てこない原因は大きく分けて「論理不足」「語彙力不足」「理解不足」の3つに集約されるという。特に、話の組み立てが苦手な「論理不足」の状態では、いくら豊富な語彙を持っていても相手に伝わる言葉にはならないと指摘した。



この課題を解決する言語化の“超基本”として、萩原氏は「抽象言語と具体言語を両立させること」を挙げた。「抽象」とは、多くの要素を一つにまとめて簡潔な言葉にすることであり、「具体」とは全体の中から特定の事例や状況を詳しく言葉にすることだと定義。例えば、「ワイン」という抽象的な言葉だけでは、赤なのか白なのか、どこの産地なのかといった具体的な情報が伝わらない。話が上手な人は、この「抽象と具体」を巧みに行き来することで、聞き手の理解を促しているという。



動画では、この「抽象⇔具体」の思考法を鍛えるためのトレーニングが紹介された。まず「自分の住んでいる街」などのテーマについて、20字以内で簡潔に「抽象化」する。次に、その抽象的な言葉を軸に、五感で感じることや具体的な施設名、数字などを交えながら1分程度で「具体化」して説明する。最後に、再び抽象的な言葉で締めくくるという流れだ。この「抽象→具体→抽象」の順で話す練習を繰り返すことで、思考を整理し、相手に伝わりやすく話す感覚が身につくという。



萩原氏は、言語化は自己表現の一つであり、「自分の言葉で自分らしく話せているかどうかが何よりも大事」だと語る。しかし、特にビジネスの場面では「伝わらないと意味がない」。今回紹介されたトレーニングを日常的に実践することで、言語化力は着実に向上し、どんな状況でも自信を持って話せるようになるだろう。