朝起きて眠そうにしていた猫さんが、大好きなパパさんに名前を呼ばれると…？嬉しすぎて『ある事』が止まらなくなってしまう姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4.6万回再生を突破し、「やっばい！！うーちゃん可愛すぎ～♡」「パパも凄く嬉しそう」「見ている私も幸せです」といったコメントが寄せられました。

【動画：パパのことが大好きな猫→起きてきたパパに名前を呼ばれると…喜びのあまり見せた『愛情表現』】

うーちゃんの愛情表現

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』に投稿されたのは、パパさんへの愛を爆発させるキジトラ猫「うすくち(愛称うー)」ちゃんの姿を収めた動画です。

パパさんのことが大好きなうーちゃんは、常日頃からたっぷりと愛情表現をしてくれているそう。朝一緒に起きた時にはキュルンとした乙女の顔になって、名前を呼ぶ度にお返事をしてくれたり、帰宅した時には全身で喜びを表してくれるのだといいます。

名前を呼ばれただけで…

そんなラブラブな日々を送るふたりのある日の朝のこと。起きてきたパパさんがベッドで寛ぐうーちゃんの名前を呼ぶと…、まだ眠たそうにしていたはずがコロンと横になり、フミフミを始めたのだとか！可愛いことに、名前を呼ばれただけで嬉しさが溢れてしまったようです。

思わず笑みをこぼすパパさんは何度も名前を囁き、さらに撫でてあげたことでうーちゃんは嬉しさが大爆発！感情の高ぶりと共にフミフミもスピードアップしていたそうで、忙しなく動かす腕の間から顔を覗かせてパパさんを見つめる姿も、愛らしくてたまりません。

フミフミが止まらない！

隣で揺らされて迷惑そうにしている姉妹猫の「こいくち(こい)」ちゃんの姿も目に入らず、うーちゃんはまさに一心不乱。見守るパパさんに「私を見て」と言わんばかりに、お腹を見せながらのフミフミも披露していたのだといいます。

一旦止まったものの、リクエストに応えて再始動したうーちゃんはパパさんの応援を受けて、より一層気合いの入ったフミフミをしてくれたそう。朝からとっても幸せそうなうーちゃんとパパさんなのでした。

投稿には「うーちゃんの可愛さに参りました」「うーちゃんのキュルルン♡なお目目が可愛い～」「主♂様への愛が溢れてますね♡」「こいちゃんの『他所でやれよ』的な顔がカワイイwww」「こいちゃんは横で微動だにせずww面白いですね～」「癒されました♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』では、うーちゃん・こいちゃん姉妹と後輩猫「くろまめ(まめ)」ちゃんの日常の様子が投稿されています。パパさんラブなうーちゃんの可愛い姿もたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。