北朝鮮の金正恩総書記が、娘の金主愛氏を伴って国家行事に登場する光景は、もはや特別なものではなくなりつつある。

最近も西部地区の長距離砲兵部隊によるロケット砲射撃訓練を視察し、韓国全土を射程に収める火力を誇示したが、その場にはジュエ氏の姿があった。父と並び軍事行事を見守る姿は、単なる家族同行ではなく、次世代指導者としての「後継者修業」の一環とみられる。

これまで公開されてきた映像で、ジュエ氏は常に落ち着いた表情を崩さなかった。ミサイル発射の視察や軍の式典でも、笑顔を浮かべるなど、いわば「演出された後継者像」を体現してきたと言える。

しかし、最近の植樹行事では、そうした印象にわずかな変化が見られた。スコップを手に作業に臨む場面で、どこか不機嫌そうにも見える表情が捉えられたのだ。

年齢を考えれば、長時間に及ぶ行事や慣れない作業に疲れがにじんだとしても不自然ではない。だが同時に、これまで徹底して管理されてきたイメージの中で、初めて垣間見えた「素の表情」とも受け取れる。

（参考記事：【写真】金正恩父娘“恋人のような密着シーン”に北朝鮮内部から｢おぞましい｣との違和感も）

軍事訓練の視察に加え、植樹といった象徴的な労働への参加。これらは北朝鮮体制が重視してきた「軍事」と「労働」の両面を体験させる意図があるとみられる。父である金正恩氏が、娘に国家指導者としての役割を段階的に身につけさせようとしている可能性は高い。

一方で、こうした頻繁な動員は、幼い後継候補にとって大きな負担となりかねない。今回見せたわずかな表情の変化は、「後継者修業」の過酷さを示す一端とも言えそうだ。

今後もジュエ氏が前面に立ち続けるなら、その一挙手一投足はこれまで以上に注目を集めることになる。作られた象徴から、一人の人間としての姿へ――。その変化が体制にとってプラスに働くのか、それとも別の影を落とすのか、慎重に見極める必要がある。