「バチェラー5」参加美女、ミニスカ×透けタイツから美脚スラリ「大人っぽくてドキッとした」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/03/18】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン5に出演していた尾崎真衣（※「崎」は正式には「たつさき」）が3月17日、自身のInstagramを更新。ミニスカートに透け感のあるタイツを着用したコーディネートを披露した。
【写真】「バチェラー5」参加美女「脚が綺麗すぎる」ミニスカ黒タイツの上品コーデ
尾崎は「大笑いの週末」とコメントし、「朝10時からワインを飲んで色をヌリヌリ」とアートのワークショップに行ったことを報告。ベージュのショート丈のトレンチコートの下に薄いピンクのトップス、グレーのミニスカートを着て透け感のある黒いタイツを合わせた姿を公開し、ハイヒールのパンプスを履いた美しい脚を見せている。
また、尾崎は友人2人と手相を占ってもらったこともつづり、3人でのショットなども投稿している。
この投稿に、ファンからは「大人っぽくてドキッとした」「脚が綺麗すぎる」「スタイル抜群」「おしゃれ」などと反響が寄せられている。
「バチェラー・ジャパン」とは、成功を収めた1人の独身男性＝バチェラーの運命のパートナーの座を巡り、性格もバックグラウンドも異なる女性たちが競い合う恋愛リアリティ番組。様々なシチュエーションで展開されるバチェラーとの非日常的で豪華なデートやカクテルパーティーなど、種々のイベントを通じて繰り広げられる恋愛の駆け引きや、そこに現れるむき出しの人間ドラマが描かれる。尾崎が参加した「シーズン5」では、元プロバスケットボール選手の長谷川惠一がバチェラーを務めた。（modelpress編集部）
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【写真】「バチェラー5」参加美女「脚が綺麗すぎる」ミニスカ黒タイツの上品コーデ
◆尾崎真衣、ミニスカ×タイツコーデ公開
尾崎は「大笑いの週末」とコメントし、「朝10時からワインを飲んで色をヌリヌリ」とアートのワークショップに行ったことを報告。ベージュのショート丈のトレンチコートの下に薄いピンクのトップス、グレーのミニスカートを着て透け感のある黒いタイツを合わせた姿を公開し、ハイヒールのパンプスを履いた美しい脚を見せている。
◆尾崎真衣の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大人っぽくてドキッとした」「脚が綺麗すぎる」「スタイル抜群」「おしゃれ」などと反響が寄せられている。
◆「バチェラー・ジャパン」
「バチェラー・ジャパン」とは、成功を収めた1人の独身男性＝バチェラーの運命のパートナーの座を巡り、性格もバックグラウンドも異なる女性たちが競い合う恋愛リアリティ番組。様々なシチュエーションで展開されるバチェラーとの非日常的で豪華なデートやカクテルパーティーなど、種々のイベントを通じて繰り広げられる恋愛の駆け引きや、そこに現れるむき出しの人間ドラマが描かれる。尾崎が参加した「シーズン5」では、元プロバスケットボール選手の長谷川惠一がバチェラーを務めた。（modelpress編集部）
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