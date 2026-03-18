新型スーパーワンは、俺（私）たちの求める次世代のスポーツカーだ！

2026年2月12日、ホンダは2025年秋に開催の「ジャパンモビリティショー2025」で披露した次世代コンパクトEV「スーパーワン（Super One）」の特設ティザーサイトを公開しました。2026年中に発売を予定しています。



スーパーワンの反響について、首都圏のホンダディーラーに聞いてみました。

スーパーワンは、軽コンパクト「N-ONE」および軽EV「N-ONE e：」のプラットフォームをベースとした、AセグメントのコンパクトEVのスポーツモデルです。

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グランドコンセプトに「e： Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）」を掲げ、「Super-ONE」というネーミングには、これまでの常識や規格の枠を超越する存在（Super）として、ホンダならではの唯一無二（One and Only）の価値を届けたいという想いを込められています。

環境性能だけに寄らない「運転する楽しさ」を前面に押し出している点が特徴で、開発キーワード「e：Dash BOOSTER」には、日常の移動を少し特別な体験に変えるという意思表示であり、専用のBOOSTモードによる演出やサウンド、表示系の切り替えなどが、その世界観を分かりやすく伝えています。

エクステリアは、張り出したブリスターフェンダーが生みだすロー＆ワイドなスタンスを採用。また大開口のロアグリルを備えるエアロバンパーを装着。リアビューもテールゲートスポイラーやワイド化したバンパーなどが刺激的でアグレッシブな見た目を表現しています。

内装についても、ホールド性の高いスポーツシートを採用し、仮想のエンジン音を響かせるアクティブサウンドコントロール、専用開発の加速走行へ誘うBOOSTモードなど、遊び心のある仕掛けを搭載。乗車定員は4名となります。

市販モデルは、2026年より日本を皮切りに、小型EVのニーズの高い、英国やアジア各国などで発売が予定されています。

そんな新型スーパーワンの反響について、2月中旬に首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。

「『先行予約はいつからなのか』『価格帯が知りたい』など、ご契約いただく前提でのお問い合わせが多いです。

スーパーワンが市販化されたら、おそらくはしばらく争奪戦になると思われます」

続いて、他のホンダディーラーにも聞いてみました。

「『ホームページに載っていない情報を知りたいのだが、いくらくらいになるのか』『発売日を教えてほしい』といった熱量の高いお客様が多いです。

とにかく『このデザインのまま市販化してほしい』と、熱量の高いお客様が多いですね」

エクステリアの特徴から、ホンダがかつて販売していたコンパクトカー「シティ」のうち、ターボを備え、通称“ブルドッグ”で親しまれたホットモデル「シティターボII」を想起する人も多い新型スーパーワン。デビュー前からその人気が約束されているといえます。