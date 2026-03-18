電子レンジもお皿も不要　熱湯5分で白ごはんができる「日清ふっくら釜炊きごはん」新登場

日清食品株式会社より、お湯を注いで5分待つだけで、手軽に白ごはんが楽しめる新商品「日清ふっくら釜炊きごはん」が、2026年3月30日に全国で発売されます。

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■ パックごはんの「不満」を解消する画期的なカップ型

近年、時短ニーズの高まりから電子レンジで温める「パックごはん」の需要が拡大しています。しかし日清食品の調査によると、「電子レンジがない環境だと食べづらい」「容器が浅くて、ごはんの上に具材がのせにくい」といった利便性への不満があることが分かりました。

そこで誕生したのが、今回の「日清ふっくら釜炊きごはん」です。おなじみの深さのあるカップ容器を採用しており、熱湯を注ぐだけで調理が完結。カップ内に十分なゆとりがあるため、お皿に移し替えることなく、そのままレトルトカレーや牛丼の具、納豆などを豪快にトッピングして食べることができます。洗い物が出ないのも嬉しいポイントです。

■ 日清独自の「新・釜炊き製法」でふっくら美味しい

手軽さだけでなく、味と食感にもこだわりが詰まっています。日清独自の「新・釜炊き製法」により、直火で釜炊きしたお米を丁寧に乾燥＆膨化。熱湯5分の簡単調理でありながら、まるで炊きたてのようなふっくらとした食感と、お米本来の風味や甘みを再現しているといいます。できあがりの重量は約180gと、お茶碗にしっかり1杯分のボリュームです。

電子レンジが不要なため、お湯さえあればオフィスでのランチやアウトドア、キャンプなどあらゆるシーンで活躍が見込まれます。さらに、常温で1年間という長期保存が可能な点も大きな魅力。日常的に消費しながら備蓄する「ローリングストック」用の非常食としても、家に常備しておきたい一品でしょう。

「日清ふっくら釜炊き ごはん」は内容量72g（調理後の目安は約180g）で、希望小売価格は1食あたり208円（税別）。2026年3月30日より全国で販売が開始されます。いざという時の備えや手軽な食事の選択肢として、大いに活躍してくれそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026031804.html