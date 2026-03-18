高市総理は、今週19日に予定する日米首脳会談について「国益を最大化することを主眼に議論したい」と意気込みを語りました。

自民党 松川るい 参院議員

「今回の首脳会談は、日本にとっても世界にとっても極めて重要なものとなると思います。総理の意気込みや、何を達成したのか、お聞かせください」

高市総理

「日々情勢が変わる。また、米国側の発信が変わるタイミングの中で、G7の首脳の中で真っ先にトランプ大統領、直接会うということですから、まず、我が国の国益を最大化すること、国民の皆様の生命を守り抜くこと、こういったことも主眼に置きながら議論をしっかりしてまいりたいと思います」

高市総理は参議院・予算委員会に出席し、19日に予定されるトランプ大統領との日米首脳会談について、“日本の国益を最大化することなどを主眼に置き、特に安全保障や経済安全保障も含む経済問題について、しっかり議論したい”と意気込みを語りました。

また、日米関係の強化を確認するほか、イラン情勢などについて、議論を深めるとしています。

高市総理は今夜、アメリカに向け出発します。