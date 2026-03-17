「誰が買うの？」「色気満載じゃないか！」ミャクミャク初グラビア写真集にSNS騒然…袋とじまで付いた“攻めすぎ写真集”は売れるのか？

大阪・関西万博の公式キャラクター、ミャクミャクがまたしても話題をさらっている。今度は、まさかの1stグラビア写真集『I myaku you.』の発売だ。報道によると、発売日は2026年4月13日。フェリシモ出版から刊行され、撮影は沖縄で2泊3日にわたって行なわれたという。

【画像】「なぜかうっすらエロさを感じる」とも言われるミャクミャクの沖縄ロケ

全224ページ、価格は3960円。ビーチではしゃぐ姿や街歩き、夕暮れの表情に加え、「これまで誰も見たことのないちょっとドキッとする瞬間」や“袋とじ”カットまで収録されるというから、もはやネタ本の域を超えた本気度である。タイトルの『I myaku you.』には、「みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい」という意味が込められているという。

「税込3960円はかなり攻めた強気の価格だけど…」

ミャクミャク写真集でまず注目したいのは、この写真集が単なるキャラクタームックではなく、“グラビア写真集”という形式を前面に押し出している点だ。ミャクミャクといえば、当初は「気持ち悪い」との声も少なくなかった一方、万博会期中に人気が反転し、いまやグッズ展開やメディア露出をけん引する存在になった。

2025年10月には『AERA』が蜷川実花撮り下ろしによる表紙とグラビアを掲載し、「ミャクミャクの快進撃」を巻頭特集で扱っていた。今回の写真集は、その“ビジュアルとして見せると強い”という流れを、さらに一段突き詰めた企画といえる。

では、この写真集は売れるのか。グラビア誌編集者が分析する。

「爆発的なベストセラー写真集になるとまでは言い切れないですが、話題先行型の商品としてはかなり強いです。ファースト写真集としては、60万部超といわれている田中みな実1st写真集『Sincerely yours...』が税込1980円、30万部超の生田絵梨花1st写真集『インターミッション』も税込1980円。コロナ禍以降に紙の値段の高騰などがあったとはいえ、税込3960円はかなり攻めた強気の価格だと思います。

それでも、お渡し会が東名阪３か所で実施されるというのも、業界では珍しく、すごい力が入っていると思うので相当な予約数が入るのではと予想します」

背景には、万博そのものの盛況がある。大阪・関西万博の総来場者は延べ約2902万人、来場者アンケートでは「総合的に満足した」との回答が74.9％に達し、関連SNS投稿は約860万件にのぼった」

これだけの来場者とオンライン上の露出があれば、ミャクミャクというキャラクターに愛着や“思い出消費”の需要が発生するのは自然だ。写真集はその受け皿になりうる。

実際、関連出版物の数字も追い風だ。宝島社は2025年9月時点で、万博関連本が累計38万部を突破したと発表。あわせて発売されたミャクミャクのビジュアルブックも、会場スポット紹介やストーリー、イラスト集などを盛り込み、保存需要を意識したつくりになっていた。

かつての不気味さは、いまや“クセになる”“かわいい”へ

またフェリシモ出版の絵本『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』も、予約受け付け開始から12日間で1万冊を突破している。万博閉幕後も、ミャクミャク単体の商品力が続いていることを示す材料といえそうだ。

SNS上では、驚き混じりの反応が広がり、笑いと好意が渦巻く熱狂状態だ。

「ミャクミャクのグラビア!? お渡し会も絶対いく」

「なぜ俺はうっすらこの写真集にエロさを感じているのかを分析してほしい」

「ミャクミャクの写真集、誰が買うの？」

「袋とじの中にはミャク様のあんな姿やこんな姿や…」

「224ページ全部ミャクミャク様…だと!? 袋とじの中身が気になりすぎて夜も眠れない」

「色気満載じゃないか！」

重要なのは、こうしたSNSの声が単なる嘲笑ではなく、「ミャクミャクならやりかねない」「むしろ見たい」という受容に変わっていることだろう。かつての不気味さは、いまや“クセになる”“かわいい”へと反転し、そこにグラビアという過剰演出が加わることで、拡散しやすいネタとして完成している。

もっとも、購買層はある程度はっきりしている。全国的な一般読者が大量に買うというより、万博来場者、キャラクターファン、話題本をコレクションしたい層、SNSで盛り上がった勢いのまま記念購入する層が中心になるはずだ。

その意味で、この写真集は“内容でじっくり読ませる本”というより、“万博が生んだ熱狂を手元に残すグッズに近い出版物”と見るべきかもしれない。だが、まさにそこが強みでもある。

「ただファースト写真集でフルヌードになってしまったら、セカンド以降売るのが難しいのでは…。おそらくミャクミャクはこの一冊にすべてを賭けたのではと思います」（前同）

万博が巨大イベントとして成功し、その象徴としてミャクミャクが定着したからこそ、この一冊は成立した。売れるかどうかでいえば、大ヒットというより「確実に話題になり、相応に売れる」。

ミャクミャクの異様な生命力を考えれば、その見立てがいちばん現実的だ。

取材・文／集英社オンライン編集部