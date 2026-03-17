ネイマールはワールドカップ本大会前最後代表の活動で招集外となった

ブラジルサッカー連盟（CBF）は3月16日、フランス代表、クロアチア代表と対戦する3月のアメリカ遠征に向けた代表メンバー26選手を発表した。

ワールドカップ（W杯）メンバー入りの行方が注目されるFWネイマール（サントス）は本大会前最後代表の活動で招集外となった。15日に行われた直近のコリンチャンス戦にフル出場を果たしたが、声は掛からず。ブラジルを率いるカルロ・アンチェロッティ監督はかねてから万全の状態であればネイマールを招集する意向を示していた。

経験豊富なGKアリソン・ベッカー（リバプール）、GKエデルソン（フェネルバフチェ）、DFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン）、MFファビーニョ（アル・イテハド）、FWヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）ら常連メンバーが順当に名を連ねる一方で、リヨンで活躍を続ける19歳のFWエンドリッキも復帰を果たした。

そして、右膝の負傷で今季絶望となったFWロドリゴ（レアル・マドリード）が不在となるなかで、プレミアリーグで得点ランク2位の19得点を挙げるFWイゴール・チアゴ（ブレントフォード）をはじめ、DFレオ・ペレイラ（フラメンゴ）、MFガブリエル・サラ（ガラタサライ）、FWラヤン（ボーンマス）の4選手が初招集となる。

SNSでは「最も重要なのはエンドリッキの復帰だ」「（初招集のサラは）いい切り札になりそう」など神童の復帰や初招集組の台頭を歓迎する声がある一方で、34歳のネイマールの処遇に対しては「残念だけどカタールW杯が彼の最後のW杯」「なんとか滑り込んでくれ」「けっこう期待してたから悲しい」と様々な意見が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）