「何歳になっても赤ちゃんみたいに寝るんだろうなあ君は…、愛い……」



【写真】子猫時代の寝姿…今と変わりません

こんなひと言とともに「X」に投稿された、タオルケットの上で眠る猫ちゃんの写真が人気を集めました。横向きで背中を丸めて眠る姿は本当に赤ちゃんのようで、その愛らしさにたくさんの人が心を癒やされました。



愛猫の写真をポストしたのは「鯖の味噌煮。」（@2HaKoTaNo2）さん。胎児のように丸まって眠っていた猫さんのお名まえは「はち」くんといいます。白茶猫のはちくんは三毛猫で妹猫の「こま」ちゃんとサビ猫の「ため」ちゃんと、黒猫の「のり」ちゃんとともに暮らしています。



「寝顔が本当に赤ちゃんのようで癒やされます… 安心しきって眠っている姿に、飼い主さんへの愛を感じますね」

「優しく ﾊｸﾞ したい」

「カワユス」



健やかに眠る姿にいくつもの声が寄せられたはちくんについて、飼い主さんの鯖の味噌煮。さんにお聞きしました。



甘やかされた後の寝方

――はちくんはどんな子猫さんでしたか？お迎えした時のことを教えてください。



近所の工場に住み着いた親猫が出産し、子猫の引き取り手を探しているというのを聞き迎えました。



――ずっとこの寝方で？



子猫時代から寝方はあまり変わらず、人間に甘やかされた直後に寝るとわりと今回のような寝方になります。



叶うならずっとこの寝方を見守りたい

――どんなお気持ちで寝顔をご覧になっていますか？



欲張ったらダメですけど、あと50年くらいはずっとこの寝方をするはちを眺めたい気持ちです。



同居猫の中では、唯一のオスだけど…

「あと50年くらいはずっとこの寝方を眺めたい」というところに、鯖の味噌煮。さんの愛猫への深い愛を感じますね。



ところではちくんは一緒に暮らす猫さんたちのなかでは唯一のオスですが、同居猫間でのヒエラルキーと立ち位置を、鯖の味噌煮。さんにお聞きすると「我が家の猫序列は、1位「こま」2位「はち」および「ため」3位「のり（新入り）」という感じで、オスですが、トップに君臨できるような威圧感もないためこの様な形で落ち着いています。それが彼の可愛いところです」としています。



（まいどなニュース特約・山本 明）