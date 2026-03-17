進化した最安モデルに反響集まる！

コンパクトSUVの人気が高まるなか、各メーカーは装備や質感の向上を図りながら商品力の強化を続けています。

そうした流れのなかで、トヨタは人気モデルの一つである「ヤリスクロス」に改良を施し、2026年3月2日に販売を開始しました。

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今回の改良では、内装と外装の質感を高めるとともに装備内容を見直し、より魅力的なモデルへと進化しています。

細かな部分まで手が加えられたことで、これまで以上に完成度の高い仕上がりとなりました。

ヤリスクロスが初めて姿を現したのは2020年4月のことです。当時はスイスで開催される予定だった「第90回ジュネーブ国際モーターショー」での発表が計画されていましたが、イベントが中止となったため、公式サイトで世界初公開されました。

公開当時から、コンパクトカー「ヤリス」の魅力を受け継ぎながらSUVならではの実用性を備えた新しいモデルとして注目を集めていました。

ヤリスクロスは、都市部での使いやすさを重視しつつ、SUVとしての機能性も高めたモデルです。快適な乗り心地と実用的なラゲッジスペースを両立させ、日常の買い物や通勤だけでなくアウトドアシーンでも活躍できる設計が特徴となっています。

今回の一部改良では、エントリーモデルである「X」にも外観面での変更が加えられました。

特に注目されるのが、新色ボディカラー「アーバンロック」の追加です。モノトーンの落ち着いたカラーによって、よりスタイリッシュな印象を演出できるようになりました。

また、ドアミラーやシャークフィンアンテナにはブラックの加飾が施され、細部の質感も向上しています。

エントリーグレードでありながら、見た目の洗練度が高められている点は大きなポイントといえるでしょう。

Xグレードのボディサイズは、全長4180mm×全幅1765mm×全高1590mmで、ホイールベースは2560mmです。

コンパクトSUVとして扱いやすいサイズ感でありながら、存在感のあるプロポーションを実現しています。

外観デザインは都会的でスタイリッシュな雰囲気を持ちながら、SUVらしい力強さも感じさせる仕上がりです。

無駄のないシンプルなラインを基調としつつ、ボディ全体に立体感を持たせることで存在感を高めています。

ボディカラーは「プラチナホワイトパールマイカ」や「ブラックマイカ」を含む全7色が設定されています。

エントリーモデルであっても複数のカラーから選択できるため、好みに合わせた一台を選べる点も魅力のひとつです。

インテリアは、運転席まわりの操作性や視認性に配慮して設計されています。スイッチ類の配置は分かりやすく、収納スペースも実用性を意識した作りです。

上位グレードに採用される大型ディスプレイモニターなど一部装備は省かれているものの、日常使用に必要な機能はしっかり備えられており、使い勝手の良さが感じられます。

安全装備についても充実しています。エントリーモデルであるXにも「Toyota Safety Sense」が標準装備されており、衝突回避支援や歩行者検知、車線維持支援などの先進安全機能が搭載されています。

街中での走行や高速道路での移動をサポートし、安心感のあるドライブを実現しています。

パワートレインには、1.5リッター直列3気筒ガソリンエンジンとCVTが組み合わされています。軽快でスムーズな加速性能を備えながら燃費性能にも優れており、日常の移動を快適に支えてくれます。

最高出力は120ps、最大トルクは145Nmを発揮し、燃費はWLTCモードで18.9km／Lを記録しています。

2WD仕様とすることで駆動抵抗を抑え、街乗りから長距離ドライブまで効率の良い走りが期待できます。

そんな「ヤリスクロスX（ガソリン車 1.5リッター・CVT・2WD）」の価格（消費税込み）は212万6300円となっており、装備のシンプルさと価格のバランスを考えると、Xグレードはコストパフォーマンスを重視するユーザーにとって魅力的な選択肢といえるでしょう。必要な装備をしっかり備えつつ、手の届きやすい価格帯に収められている点が特徴です。

なお、ネット上ではこのエントリーモデルに対して、「212万円はコスパ高い」「価格を考えると十分魅力的」「軽自動車よりこっち選ぶかなあ」「エントリーモデルでも安全装備がしっかりしているのは安心」「ブラック加飾で少し高級感増した気がする」「新色が気になる」「デザインがシンプルで長く乗れそう」など、装備や価格、デザインに注目した意見が複数見られました。