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気象予報士が解説、3月下旬に「記録的な高温」が予想されるワケ。原因は“負の北極振動”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で、「【早期天候情報】3月下旬は記録的な高温の可能性 北～東日本にかなりの高温予想」と題した動画を公開。3月16日に気象庁が発表した「高温に関する早期天候情報」に基づき、3月下旬の後半から全国的に記録的な高温になる可能性を解説した。



動画で松浦氏は、北海道から九州にかけての広い範囲で高温に関する早期天候情報が発表されたことを伝えた。北海道では3月22日頃から、東北では23日頃から、関東以西では24日頃から「かなりの高温となる可能性が高くなっています」と指摘。この「かなりの高温」の基準は平年より2.5度以上高い状態を指すが、今回はそれを大きく上回り「記録的な高温になる可能性もあります」と警鐘を鳴らした。



高温の要因は、上空の気圧配置にあるという。松浦氏によると、現在「負の北極振動」の影響で北極上空の寒気（極渦）が分裂し、日本付近が気圧の高い「正偏差」の領域に入っている。これにより、偏西風が北へ大きく蛇行し、南からの暖かい空気が日本列島に流れ込みやすくなっていると分析した。



実際に、上空約1500mの気温偏差を見ると、日本付近は平年より3度以上、北日本では4度から5度以上も高い領域に覆われると予測されている。松浦氏は、過去の3月下旬の記録的な高温時のデータと比較し、今回の予測がそれに匹敵、あるいは上回る可能性があると説明した。



この高温傾向は3月下旬だけでなく、4月上旬まで続く見込みだ。松浦氏は、農作物の管理や花粉の大量飛散に加え、雪国ではなだれや落雪、融雪による洪水や冠水などにも十分な注意が必要だと呼びかけている。