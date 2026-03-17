日本のアニメ業界を牽引したアニメーション監督の芝山努（しばやま・つとむ）さんが3月6日、肺がんのため亡くなった。芝山さんが設立したアニメスタジオ・亜細亜堂の公式サイトで発表された。84歳だった。

芝山さんは東京・浅草出身。明治大学文学部演劇学科を卒業後、東映動画（現・東映アニメーション）に入社。その後、Aプロダクション（現・シンエイ動画）に移籍して『ど根性ガエル』『元祖天才バカボン』など数々の名作の作画監督、演出を手がけた。

1978年、同僚の小林治さんとともに、アニメスタジオ・亜細亜堂を設立。1980年代から『映画ドラえもん』シリーズの監督を20年以上にわたり務め、『映画ドラえもん のび太の南海大冒険』（1998年公開）では毎日映画コンクールアニメーション映画賞を受賞した。そのほか、『忍たま乱太郎』『ちびまる子ちゃん』『まじめにふまじめ かいけつゾロリ』など数多くの作品で監督・総監督を務めたことで知られる。

亜細亜堂では経営・製作に携わるだけではなく、後進の育成にも力を注ぎ、現在のアニメ業界の発展に大きな影響を与えた。

葬儀は遺族の意向により近親者のみで執り行われた。後日、「お別れの会」が開催される予定。