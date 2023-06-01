Number_i神宮寺勇太「ムヒベタV液」新イメージキャラクター就任 初の単独CMは4月下旬公開予定
【モデルプレス＝2026/03/17】Number_i（ナンバーアイ）の神宮寺勇太が、池田模範堂「ムヒ」の湿疹・皮ふ炎治療薬「ムヒベタV液」のイメージキャラクターに就任した。
【写真】神宮寺勇太、ハイブラコスメ纏い雰囲気一変
数々の新しい挑戦をしてファンを魅了し続けている神宮寺。そんな新たな領域に踏み出すことを躊躇しない、男らしい格好良さも併せ持つ神宮寺を起用し、スマートでありながらも頼もしいという製品特長の浸透を図るという。神宮寺による初の単独CMは4月下旬に公開される予定となっている。
また、かゆみ・虫さされ薬の「ムヒシリーズ」で平野紫耀、ひび・あかぎれ治療薬の「ヒビケアシリーズ」で岸優太を起用しており、この度の神宮寺の起用により、Number_iのメンバー全員が同社のイメージキャラクターを務めた。（modelpress編集部）
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【写真】神宮寺勇太、ハイブラコスメ纏い雰囲気一変
◆神宮寺勇太、新イメージキャラクター就任
数々の新しい挑戦をしてファンを魅了し続けている神宮寺。そんな新たな領域に踏み出すことを躊躇しない、男らしい格好良さも併せ持つ神宮寺を起用し、スマートでありながらも頼もしいという製品特長の浸透を図るという。神宮寺による初の単独CMは4月下旬に公開される予定となっている。
◆神宮寺勇太、平野紫耀＆岸優太に続き起用
また、かゆみ・虫さされ薬の「ムヒシリーズ」で平野紫耀、ひび・あかぎれ治療薬の「ヒビケアシリーズ」で岸優太を起用しており、この度の神宮寺の起用により、Number_iのメンバー全員が同社のイメージキャラクターを務めた。（modelpress編集部）
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