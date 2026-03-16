「ダイエット中だから間食は我慢…」とあきめていませんか？ じつは、ドーナツは選び方次第で、カロリーを気にする人でも楽しめるスイーツになります。手頃な価格で気軽に買えるミスタードーナツは、大人のティータイムにもぴったり。今回は、フードキュレーターで食の最新トレンドに詳しい成城スパ夫さんに、100円台で手に入る商品を中心に、「賢いドーナツの選び方」を教えてもらいました。罪悪感なく楽しめる、おすすめドーナツを紹介します！

低カロリーでも大満足！ミスドの「おすすめドーナツ」3選

「ドーナツは油と砂糖が多くて太りやすい」というイメージがあるかもしれません。しかし、ミスタードーナツには150kcal以下という、おにぎり1個分よりも低カロリーな

「優等生」がそろっています！

今回は、カロリーはひかえめだけれど「リッチな気分になれる」、今買うべきおすすめドーナツ、ベスト3を紹介します。

【写真】リベイクで「ホテル級の味」

1：もっちり食感とドライフルーツの上品な甘みが特徴

1つ目は、「もっちりフルーツスティック プレーン」\172（テイクアウト価格）です。

カロリーは驚きの130kcal台。吸油率を抑えた生地は、食べ応えのあるもっちり感がありながらも、さっぱりとしたあと味。

ドライフルーツの凝縮された甘みとつぶつぶ感がアクセントとなり、上品なパウンドケー

キのような満足感があります。

2：55周年復刻・チョコを堪能できるのに、低カロリー！

2つ目は、「ショコラフレンチ」\183（テイクアウト価格）。

ミスタードーナツの創業55周年を記念して復刻された注目メニュー。なかでも往年のファンが歓喜しているのが、伝説の「ショコラフレンチ」です。

チョコを贅沢に使っているのに、カロリーはまさかの139kcal。定番のフレンチクルーラー（148kcal）よりも低カロリーで、満足感がありながら軽やかに楽しめるのもうれしいポイント！

ショコラといっても、甘さが強いわけではなく、生地全体にショコラの風味が練り込まれているのが特徴。どこを食べても上品なビター感が広がり、まさに“大人のためのショコラ”といえる味わいです。

人気のあまり店頭では品薄状態が続くこともありますが、見かけたらぜひ手に取ってみてください。

3：不動の定番は、じつは最高にスマートな選択肢

不動の人気商品である、「フレンチクルーラー」\172（テイクアウト価格）もおすすめ！ 空気を含んだ軽い生地のおかげで、定番メニュー屈指の低カロリーを誇ります。

そのシンプルさこそが、後ほど紹介する「禁断アレンジ」のベースとしても、最高

のポテンシャルを秘めています。

岩塩×バターで仕上げる禁断のアレンジ

ここまで「ヘルシー」を意識してきましたが、たまには、「今日くらいは思いきりぜいたく

したい！」という日もありますよね。

そんなときに試していただきたいのが、人気のフレンチクルーラーを使った、罪深いほ

どおいしいリベイクアレンジです。

●100円台のドーナツが「ホテル級」に激変する魔法レシピ

フレンチクルーラーはトースターで少し焼くだけでもおいしく変身するのですが、今回はさらに禁断の「バター×岩塩」のトッピングをします。詳しいレシピはこちら。

・トースターを200℃に予熱する。

・フレンチクルーラーを入れ、2〜3分ほど焼く。

・熱いうちにひとかけのバターを乗せ、仕上げにパラリと岩塩を振る。

焼くことで表面にカリッと感が生まれ、溶けたバターがしみ込むことで、中は「ジュワッ」とした質感に。バターのコクが重なるなかで、岩塩が「引き算」の役割を果たし、全体の味がグッと引き締まります。

「計算された背徳感」を楽しむメリハリこそ、心豊かに暮らす秘訣です。

148kcalというベースの低さを免罪符に、たまには自分を思いきり甘やかすひと手間で、ドーナツを楽しんでみてください！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください