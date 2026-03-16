小倉優子、子どもたちと作れる♪缶詰を使ったフルーツゼリー「とっても簡単」

現在、13歳の長男・9歳の次男・5歳の三男という3人の男の子のママである小倉優子さん。SNSではお子さんへの愛情たっぷりの美味しそうな手料理の写真をアップされています。そんな小倉さんが、ご自身のYouTubeチャンネルに『簡単！美味しい！桃ゼリー』という動画をアップ。この記事では、小倉さんが子どもたちと一緒に作った“簡単ゼリー”のレシピをご紹介します。

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小倉さんが“缶詰”と“電子レンジ”を使って作った、鍋が要らないフルーツゼリーのレシピがこちら♪

■簡単！シュワシュワ桃ゼリー！

【材料】・水 大さじ2・ゼラチン 5g・桃の缶詰 1缶・桃味のサイダー 200ml

【レシピ】(1)水大さじ2に、ゼラチン5gを振り入れ、5分ほど待ち、ゼラチンをふやかす。(2)缶詰の中身を、シロップと桃に分ける。シロップは容器に入れ、桃は一口大にカットしておく。(3)シロップを電子レンジ600Wで40〜50秒温める。(4)温まったシロップに(1)を投入し、かき混ぜる。(5)(4)に桃味のサイダー200mlを入れる。(6)(5)にカットした桃を入れる。(7)容器にフタをして冷蔵庫に入れ、固まるまで2〜3時間ほど冷やす。

小倉さんは、ゼリーを早く冷やすコツについて、「早く冷えるために上下こんな感じ（保冷剤で容器を挟む）にしてみました」と説明していました。

■他のフルーツでも♪

画像出典：小倉優子オフィシャルYouTubeチャンネルより

出来上がったゼリーを食べた小倉さんの息子さんは「シュワシュワする」「美味しいね！」と気に入った様子。

小倉さん自身も「とっても簡単で美味しかったです」とコメントし、「今度はみかんでもやってみよう！」と子どもたちに呼びかけていました。

アレンジが効くレシピなので、好きなフルーツの缶詰を使って試してみてはいかがでしょうか。

■動画もチェック

3児の母として子育てと仕事を両立している小倉さん。SNSではママに役立ちそうな情報をたくさん発信されているので、ぜひチェックしてみてくださいね♪