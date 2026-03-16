中川翔子が自身のInstagramを更新し、東京ドームシティで開催されているヒーローショーを双子と一緒に訪れた際のプライベートショットを公開した。

【写真】ヒーローショーのキャストと決めポーズで撮った記念写真を公開した双子を抱いた中川翔子

■中川翔子「人生最大の夢のひとつを叶えに行ってきました」

中川は「人生最大の夢のひとつを叶えに行ってきました、、！それは！ 後楽園ゆうえんち 東京ドームシティの戦隊ショーに双子と一緒に行く事！ 叶いました、叶えました、夢みたい！！やったーー！超楽しかったー！！」とハイテンションに夢が実現したことを報告。中川は、愛する双子を連れて聖地・後楽園へとついに降り立ったのだ。公開された写真は、双子を抱いた中川が東京ドームシティのシアターGロッソで開催中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー第4弾「これが最後の戦いだ！ファイナルナンバーワンバトル！レディ、ゴー！」』のキャストたちと完璧な決めポーズを披露している（1枚目）。

続けて「素顔の戦士たちかっこよかったです 推しのゴジュウレオン 陸王さまイケメンすぎました みんな大好き！戦隊の歴史最後を背負ってくれてありがとうゴジュウジャー！ 子供たち、大人みんなの一生の思い出を作ってくれるんだもん、ヒーローって偉大すぎる！」とヒーローへのとめどない愛を熱く語った。さらに「お散歩遠出する勇気がなかなか出ないでいたけど、戦隊ショーは今月いっぱいだと、ふと気づいたので！戦隊の50年の歴史が終わり、ショーも終わっちゃう 行く勇気をもらいチケット買って、準備して抱っこ紐とベビーカーで！行きましたーー 涙が出た！勇気を出して行動すれば叶えられる夢がある！人生は一度きり、人生は思い出作りの冒険、一生の思い出をつくりにいくんだ！と双子に教えてもらいました」と綴り、訪れた様子をマンガにも込めた（2・3枚目）。

その他、遊園地のアトラクションを背景にベビーカーに乗せた双子とのショット（4枚目）、スイーツを持っている様子（5枚目）、シアターGロッソの入り口でレッド（ゴジュウウルフ）に迎えられ、双子の頭をポンポンしてもらっている姿（6～12枚目）、「ヒーローショーポスターギャラリー」の前でポーズをとっているショット（13枚目）など。母としてだけでなく後楽園ゆうえんちとヒーローショーを全身で楽しむ一ファンとしての喜びが収められている。

中川は「そしてこれからもたくさんたくさん遊びに行こうね！」と双子に誓った。そして、「みなさんにとっての大好きな場所、ありますか？親子でいけて幸せだった場所、教えてくださいね」と呼びかけた。

SNSには「いっぱい思い出つくりましょうね」「しょこたん双子連れて頑張りましたね」「最高の英才教育」と彼女の奮闘をたたえる声が続々と溢れている。

■写真：ヒーローショーのキャストと決めポーズで撮った記念写真を公開した双子を抱いた中川翔子