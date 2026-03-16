さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、『くまのプーさん』原作デビュー100周年を記念した上品な陶器製テーブルウェアが登場。

「クラシックプー」デザインを使用した日常使いしやすいサラダボウルやミニ皿などがラインナップされます☆

スケーター ディズニー『くまのプーさん』原作デビュー100周年記念「クラシックプー」陶器製テーブルウェアシリーズ

先行販売：2026年3月17日(火)〜4月13日(月)

先行販売店舗：松屋銀座8階イベントスクエア

※先行販売後、スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店などで一般販売されます

スケーターから『くまのプーさん』の原作デビュー100周年を記念した「クラシックプー」デザインの陶器製テーブルウェアシリーズが登場。

2026年3月17日より松屋銀座で開催される「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」にて先行販売が実施されます。

今回発売されるのは、食卓を上品に彩る「クラシックプー」のテーブルウェアシリーズ。

水彩画のような繊細なタッチで描かれた「くまのプーさん」や「ピグレット」、「ティガー」などのキャラクターたちが、毎日の食事やティータイムに温もりをもたらします。

CBPL14 サラダボウル クラシックプー

価格：6,380円（税込）

サイズ：Φ140×H55mm

容量：415ml

深さを持たせた形状がポイントのサラダボウル。

汁気のあるおかずやたっぷりのサラダも美しく盛り付けることができます。

CBPL37 スープマグ クラシックプー

価格：6,050円（税込）

サイズ：Φ105、130×H170mm

容量：320ml

しっかりと握りやすい取っ手があしらわれたスープマグ。

温かいスープを飲む際も安定して持つことができます。

CBPL12 ミニ皿 クラシックプー(A)

価格：2,970円（税込）

サイズ：Φ120×H20mm

「クリストファー・ロビン」と「くまのプーさん」を描いたミニ皿。

取り皿やちょっとしたお菓子をのせるのにぴったりなサイズ感に仕上げられています。

CBPL12 ミニ皿 クラシックプー(B)

価格：2,970円（税込）

サイズ：Φ120×H20mm

「くまのプーさん」と「ティガー」を描いたミニ皿。

小さなハチをじっと見つめる2人の姿に注目です。

CBPL12 ミニ皿 クラシックプー(C)

価格：2,970円（税込）

サイズ：Φ120×H20mm

「くまのプーさん」と「ピグレット」が寄り添うイラストを使用したミニ皿もラインナップ。

肩を寄せ合いながらお互いを見つめる姿に心癒やされるテーブルウェアです。

『くまのプーさん』原作デビュー100周年を記念した「クラシックプー」デザインのサラダボウルやミニ皿。

2026年3月17日より松屋銀座で開催される「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」にて先行販売が実施される、スケーター『くまのプーさん』陶器製テーブルウェアシリーズの紹介でした☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

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