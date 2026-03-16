トライアル8日目の猫さんは、リラックスした様子で先住猫さんと椅子の上で添い寝をしていたのだとか。2匹を発見したときは、飼い主さんは喜びを隠しきれなかったとのことです。動画は79.9万回以上も再生され、「飼い主2名で撮影している空間を想像するとじわじわきます」「大変御利益のある映像ですな」とのコメントが集まっています。

【動画：トライアル８日目の新入り猫→椅子の上を見ると、先住猫と一緒に…あまりにも『素敵な光景』】

トライアル8日目に訪れた奇跡

Instagramアカウント「まろんとミク」さまに登場した、先住猫のミクちゃんと新入り猫のリンネちゃん。動画を撮影したときは、リンネちゃんは飼い主さん宅でトライアルを始めて8日目のタイミングだったとのこと。

動画を撮影している飼い主さんたちの視線の先には、椅子の上で仲良く眠る2匹の姿。飼い主さんたちは奇跡が起きたと大喜びだったのだとか。

一緒に日向ぼっこ中

ミクちゃんの背中にぴったりと頬を寄せて眠っているリンネちゃんは、とても気持ちよさそうな表情をしていたのだそう。飼い主さんたちは、喜びのあまり2人で撮影をしていたとのことです。

飼い主さんたちが近づいても、起きる様子のない2匹。トライアル8日目にして、お互いの存在をすっかり受け入れているようです。この頃には、たまにグルーミングをする姿を見ることができるようになっていたのだとか。

仲良く夢の中

飼い主さんは、お迎え1週間で添い寝姿が見られるとは思っていなかったので驚いたとのこと。実は、トライアル初日はミクちゃんが激怒していたそうで、2匹が仲良くなれるか心配をしていたのだとか。

二匹を同時に抱っこすることもできるようになったのだそう。無事にリンネちゃんは受け入れてもらうことができて良かったですね。これから更に仲良くなっていくであろう二匹を見守るのが楽しみです。

仲良く日向ぼっこをする2匹の姿は、Instagramで79.9万回以上も再生され、「飼い主2名で撮影している空間を想像するとじわじわきます。可愛いですね」「かーーわーーいーーいーー」「猫親として、先住猫と新入りさんが仲良くなった瞬間感動しますよね」「とても仲がよさそうですね、やはり相性もありますからね、新しい猫ちゃんも、主様のところで幸せになれますよう願っています」「日向でウトウト…気持ちいいね」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「まろんとミク」さまでは、リンネちゃんのトライアル時の様子から現在までの姿を見ることができます。元気いっぱいのリンネちゃんと、先輩らしく指導をするミクちゃんの日々を垣間見られますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「まろんとミク」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。