次期「Apple TV 4K」と次期「HomePod」のリリースが「Siri」のアップデート待ちとなっているようです。

↑新型HomePodなどのリリースはSiri待ち（画像提供／Jaime Marrero／Unsplash）。

ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、次期Apple TV 4KやHomePodは「新しい人工知能機能」を活用するとのこと。それゆえ、Siriのアップデートまではリリースすることができないのです。

アップルは当初、「iOS 26.4」で「Apple Intelligence」を導入したSiriをデビューさせる計画でした。しかし現在は2027年の「iPhone 18 Pro」とともにリリースされる「iOS 27」で、Siriの機能がすべて公開される予定です。なお、それ以前の「iOS 26.5」でも一部の機能が公開される可能性があります。

今回ガーマン記者は「HomePod mini」ではなく単に「HomePod」と言及しています。HomePodのみが刷新されるのか、あるいは小型モデル（mini）もアップデートされるのかは現時点で定かではありません。

Siriのアップデートは何度も延期されていますが、それが製品アップデートにも影響しているとすれば、なんとも心配な状況です。

Source: ブルームバーグ via MacRumors

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