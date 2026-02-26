原宿に「クレープとエスプレッソとジェラートと」パリパリ生地＆多彩なフレーバーのデザート体験提供
【女子旅プレス＝2026/03/16】東京・原宿に「クレープとエスプレッソとジェラートと」がオープン。パリパリ食感の“黄金クレープ”と、店内で手作りされる20種類の本格ジェラートを同時に楽しめる新スタイルの店舗として、既存店「ジェラートとエスプレッソと」をリニューアルする形で営業する。
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看板メニューは、バズグルメクリエイター・ウルフ氏と1年半かけて生地を共同開発した「黄金クレープ」。クッキーのような香ばしさと、これまでにないパリパリ・サクサクとした軽やかな食感が特徴だ。
「クレープとエスプレッソとジェラートと」限定メニューとなる「ナポレオンパイメルト」は、フレッシュなイチゴの甘酸っぱさ・たっぷりのカスタードの優しい甘みと、アーモンドとパイの食感や香ばしさがアクセントになった味わいを楽しめる。
今回のリニューアルにより、「クレープとエスプレッソと」ブランドにおいて、店内で本格ジェラートを製造する初の店舗として営業。素材の果実味をダイレクトに感じるフルーツ系から、濃厚なミルク系、キャロットケーキを再現したユニークなフレーバーまで、常時20種類が並ぶ。自社焙煎のエスプレッソと合わせれば、甘みと苦味が調和する至福のコンビネーションを楽しめる。
店内はブランド史上最大級のイートインスペースを完備。カラフルなインテリアに囲まれたポップな空間は、まさに原宿らしい“kawaii”が詰まっている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：東京都渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビル101
営業時間：11:00〜18:00
定休日：不定休
【Not Sponsored 記事】
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◆こだわりの“パリパリ食感”な黄金クレープ
看板メニューは、バズグルメクリエイター・ウルフ氏と1年半かけて生地を共同開発した「黄金クレープ」。クッキーのような香ばしさと、これまでにないパリパリ・サクサクとした軽やかな食感が特徴だ。
◆店内で手作りされる20種類の本格ジェラート
今回のリニューアルにより、「クレープとエスプレッソと」ブランドにおいて、店内で本格ジェラートを製造する初の店舗として営業。素材の果実味をダイレクトに感じるフルーツ系から、濃厚なミルク系、キャロットケーキを再現したユニークなフレーバーまで、常時20種類が並ぶ。自社焙煎のエスプレッソと合わせれば、甘みと苦味が調和する至福のコンビネーションを楽しめる。
店内はブランド史上最大級のイートインスペースを完備。カラフルなインテリアに囲まれたポップな空間は、まさに原宿らしい“kawaii”が詰まっている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■クレープとエスプレッソとジェラートと
住所：東京都渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビル101
営業時間：11:00〜18:00
定休日：不定休
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