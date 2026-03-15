ミラノ・コルティナパラリンピックは最終日の１５日距離スキー男子２０キロフリー（立位）が行われ、川除大輝（日立ソリューションズ）は４４秒１１秒１で６位だった。

新田佳浩（同）は２０位、佐藤圭一（ジェイテクト）は２１位、岩本啓吾（土屋ホーム）は２４位だった。

もどかしさ募る

最後まで気象条件に苦しめられた。この日は季節外れの雨。レース後、普段は温厚な川除が珍しく手袋を雪面にたたき付けた。

２０キロフリーは約４キロのコースを５周する。１周目は雪面が硬く順調だったが、２周目からは雨と気温のせいで軟らかくなり、板が滑らなくなったという。「２周目からは下りで離されるようになった」。下りの速さを生かす展開を狙っていたが、目算が崩れた。結果は６位。「体の調子以外で順位がだんだん落ちてくるというところが、悔しい」。レース後の様子はそんなもどかしさの表れだった。

北京大会に続くパラリンピック連覇を目標に掲げて今大会に臨んだが、１０日のスプリント・クラシカルは準決勝で敗退し、１１日の１０キロクラシカルは４位。１０キロのレースは高温で雪面が軟らかいことで苦しんでいただけに、「いろいろかみ合わないな…」と本音も漏れた。

日本のパラノルディック勢（距離スキー、バイアスロン）は今大会メダルゼロに終わり、７大会連続で途切れた。それでも川除は前を向いた。「１０キロではあの雪の中で４番。今日もきつい中で先頭集団で争えた。自信にはつながった」。悔しさをバネに、さらに大きくなってこの舞台に戻ってくる決意だ。（荒井秀一）