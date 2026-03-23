愛犬との散歩中、落としてしまった片方の手袋を『探してくれる？』とお願いした飼い主さん。すると来た道を戻り始め、まさかの行動に…？大絶賛のコメントが相次いだ投稿は56万回再生を突破。「言葉分かってる…」「すごい警察犬だ！」「賢すぎます」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：散歩中、手袋を片方落としてしまった女性→犬に探してもらった結果…称賛が相次いだ『結末』】 落とした手袋を『探して