１４日深夜放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に、４児の母でタレントの平愛梨が出演。夫のサッカー日本代表ＤＦ長友佑都との交際が始まるきっかけとなった場面を詳細に語った。

共通の知人がおり、長友がイタリアから帰国するたびに「会いたがっている」と誘われていたが断っていたという。しかし、タレントの三瓶にだけ相談したところ、サッカー好きの三瓶が「俺、会いたい」と言ったことから会うことに。そして、初めて２人だけで会った時に運命が動いた。

「何話そうと思って、心理ゲームの本とかトランプとか大量に持っていったら、待ち合わせ場所でその荷物をサッと持ってくれて、席についたら水を入れてくれて、コートも掛けてくれて、この３つにドキドキしちゃって。すごく優しいなって」と平。

さらに、２軒目に行こうという意味で長友が言った「俺についてきて」を、「一生ついてこいに聞こえちゃって、（２軒目に向かって歩いている）うしろ姿が父とそっくりで」とだんだん、長友に気持ちが動いていたという。

そして、「明日、俺（イタリアに）帰るから」の言葉に、「イタリアだと思ったら泣いちゃって、さびしいっていう感情が出ちゃって…（立ち上がって）『好きになっちゃったと思います』って言いました」と、その場面を再現。

「私ももう年なので、無理だったら無理って言ってくださいってお願いして。そうしたら、１曲歌ってくれたんですが、ワンフレーズが『また会えると約束するよ』で、そこで指切りしてくれたんですよ」と、長友の粋な“アンサー”を明かした。

これには、ＭＣのお笑いタレント・加藤浩次が「長友、どこで覚えたんだよ！」と叫んでいた。