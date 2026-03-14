入魂の「新世代EV」など3車種が開発中止に！

ホンダは2026年3月12日、北米で生産を予定していたEV（電気自動車）3車種について、開発・発売を中止すると発表しました。

【全車お蔵入り…じゃないだと!?】これが「開発を続行する新型EV」です（写真で見る）

開発中止となるのは、新世代EVとして展開予定だった「Honda 0 （ゼロ）」シリーズの「サルーン」と「SUV」、そして上級ブランドのアキュラで展開予定だったSUVタイプのEV「RSX」の3車種です。開発中止に伴い、ホンダは生産に使う予定だった設備をはじめ、資産の除却・減損などによる損失を計上する見込みだとしています。

ホンダは「2050年にHondaの関わる全ての製品と企業活動を通じたカーボンニュートラルの実現」という目標を掲げ、特に四輪車の電動化を急ピッチで推進していました。

しかし同社によると「米国での関税政策の変更に伴うICE（純内燃機関車）／ハイブリッド車の事業への影響や、EV開発へのリソースシフトの影響によるアジアでの商品競争力の低下により、直近では四輪事業の収益性が悪化」しているとのこと。また米国におけるEV普及の鈍化や、中国市場などでの新興EVメーカーとの競争激化といった環境変化に対応しきれなかった模様です。

これにより、2026年3月期は8200億円〜１兆1200億円の営業費用、1100億円〜1500億円の持分法による投資損失のほか、3400億円〜5700億円の特別損失を計上する見通しです。赤字額は最大6900億円と見込まれており、来期まで含めると、試算での損失額は最大2兆5000億円にのぼるとしています。

今後ホンダは四輪のEVシフトに関する中長期戦略を大きく修正し、ハイブリッド車の開発・販売に注力していく方針です。プランの詳細などは、2026年5月にも発表される予定です。

なおHonda 0シリーズは、開発中止とした2車種のほかコンパクトSUVの「α（アルファ）」も発売が計画されていますが、こちらについては開発を継続し、予定通り2027年の市場投入を目指すとしています。