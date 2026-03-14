IVEレイ、ピンク髪ツインテールで印象ガラリ「一瞬誰かと」「お人形さんみたい」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/03/14】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が3月13日、自身のInstagramを更新。ピンク髪のヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「一瞬誰かと」ピンク髪ツインテール姿
レイは、「楽しかった」とハートの絵文字などと共に写真を複数枚投稿。明るいブラウンや艶やかな黒髪のイメージから一転、透明感のあるハイトーンピンクカラーのツインテール姿を披露した。柔らかい髪色が、甘くガーリーな雰囲気を漂わせている。
この投稿には「一瞬誰かと思いました」「雰囲気変わって可愛すぎ」「お人形さんみたい」「ビジュアル最強」「ツインテール尊い」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP日本人メンバー「一瞬誰かと」ピンク髪ツインテール姿
◆ IVEレイ、ピンク髪のツインテール公開
レイは、「楽しかった」とハートの絵文字などと共に写真を複数枚投稿。明るいブラウンや艶やかな黒髪のイメージから一転、透明感のあるハイトーンピンクカラーのツインテール姿を披露した。柔らかい髪色が、甘くガーリーな雰囲気を漂わせている。
◆ IVEレイの投稿に反響
この投稿には「一瞬誰かと思いました」「雰囲気変わって可愛すぎ」「お人形さんみたい」「ビジュアル最強」「ツインテール尊い」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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