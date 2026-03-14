『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（27）

東レアローズ静岡 小野寺瑛輝 後編

（前編：小野寺瑛輝が振り返る、郄橋藍世代のヤバいやつ 春高バレーで「ブロック３枚でも止まらなかった」＞＞）

現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？



（ｃ）古舘春一／集英社 選手写真／SVリーグ





＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

牛島若利（白鳥沢学園高校）

【アウトサイドヒッター】

日向翔陽（烏野高校）、桐生八（狢坂高校）

【ミドルブロッカー】

百沢雄大、白馬芽生（鴎台高校）

【セッター】

及川徹（青葉城西高校）

【リベロ】

西谷夕（烏野高校）

「ウシワカ（牛島）は"強さ"の象徴ですね。挫折したときにフォームを変えているんですけど、それができるところに人としての強さがあって、そこに惹かれます。サイドは日向。ディフェンスがすごくうまくなったので、そこを見てみたい。もうひとりは木兎（光太郎）と迷いましたが、九州の桐生にしました。パンチ力があって、上振れのあるスパイカーが好きなので。うちでいったら山田大貴とか、ああいうタイプは好きですね。

ミドルは百沢。単純にあのデカさは魅力ですよ。頑張っても、デカくはなれないので（笑）。もうひとりは鴎台のガオ（芽生）。とにかく叩けるイメージで、ふたりとも２ⅿ超のミドルですね。

セッターは及川で。ウシワカと一緒で、彼も迷った時があり、名将ホセ・ブランコに『不可能だと嘆くのは 全ての正しい努力を尽くしてからで遅くない』と言われ、這い上がろうとする。天才チックに描かれているけど、もやもやを抱えながら前向きに生きる姿がいいですね。

リベロは西谷。キャラクター的に、こういう選手は欲しいです。おちゃらけているけど、やる時はやるムードメイカーですね」

Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？

「及川の描写で、『才能は開花させるもの センスは磨くもの』という言葉は共感しましたね。才能は与えられるものはない。受け身じゃなくて、能動的に貪欲に勝ち取る、というのは教訓です」

Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

烏野高校vs白鳥沢学園高校

「春高バレー予選の決勝の"わかりみ"がすごいです。決勝で勝つのは難しくて、そこで勝てないと意味がない。地元の人も応援に来てくれるし、全校応援だったし、負けられなかったです。プレッシャーの影響か、僕は２週間前に体調を崩すほどでした（苦笑）。『この世代はいけるぞ』と周りに言われていたけど、インターハイで負けて、春高は負けられなかったので。

烏野のあの喜びようもよくわかります。逆に、負けた後の白鳥沢はあっさりと描かれているけど、『もしかすると、勝ち続けてきたチームの重圧からの解放なのかもしれない』とも思いました」

【プロフィール】

小野寺瑛輝（おのでら・えいき）

所属：東レアローズ静岡

2001年12月２日生まれ、宮城県出身。身長187cm・セッター。兄の影響で小学校入学後にバレーを始める。小学３年時に東日本大震災を経験。その後、東北高校に進学後はインターハイ、国体、春高バレーなどに出場。国際武道大学を経て、2024年に東レアローズ静岡に入団した。