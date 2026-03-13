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旅行YouTuberの「旅のヤマネ / Travel Yamane」が「オーストラリア第三の都市・ブリスベンには何がある？【2032年オリンピック開催予定】」と題した動画を公開しました。2032年の夏季オリンピック開催地に内定しているオーストラリア第三の都市ブリスベンを3泊4日で巡り、その魅力を伝えています。



動画は、旅のヤマネさんが成田国際空港からジェットスター航空でブリスベンへ向かうところから始まります。エコノミークラスの平日夜行便は、一人あたり諸経費込みで約5.5万円だったそうです。約9時間のフライトを経て、現地時間の早朝6:30にブリスベン空港に到着。オーストラリアへの入国には、電子渡航許可「ETA」の事前登録が必要とのこと。



初日はレンタカーでブリスベンの郊外を巡ります。まずは、ブリスベンから北へ約100kmのサンシャイン・コーストへ。穏やかで美しいビーチ沿いには、誰でも無料で使えるバーベキュー台が設置されており、現地の人々が憩いの時間を過ごしていました。その後、近くの魚市場「Mooloolaba Fish Market」のレストランで、肉厚でサクサクのフィッシュ＆チップスや、エビのガーリッククリーム煮を堪能しました。



旅のハイライトの一つが「オーストラリア動物園」。ここでは、コアラやカンガルー、タスマニアデビルといったオーストラリアならではの動物たちと間近で触れ合うことができます。広大な敷地でカンガルーが自由に過ごしており、餌やり体験も可能です。旅のヤマネさんは「思ったよりおとなしくて可愛い」と、カンガルーとの触れ合いを楽しんでいました。



夜はブリスベン市街地に戻り、おしゃれなレストランでカンガルーのステーキを注文。「良質な牛肉のような肉肉しい味わい」とその味にすっかり虜になった様子。



2日目以降は市内を観光。ブリスベン川のフェリーから眺める夜景は格別で、ライトアップされたランドマーク「ストーリー・ブリッジ」が幻想的な雰囲気を醸し出します。また、ブリスベン市庁舎やクイーンズランド博物館などの文化施設は無料で入場できる場所が多く、雨天でも楽しめるスポットが充実しています。週末限定の夜市「Eat Street Northshore」へ。世界各国の屋台料理やライブパフォーマンスで賑わう会場で、ベトナム料理のフォーや現地のクラフトビールを楽しみました。



自然と都市の魅力が融合したブリスベン。動物との触れ合いからグルメ、美しい街並みまで、多彩な楽しみ方ができるこの街は、次の旅行先の候補として参考になりそうです。