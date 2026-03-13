世界的イリュージョニストのプリンセス天功が、1時間で2億円という破格のギャラが動いたテレビ特番の舞台裏を告白。急遽代役を務めることになった大脱出劇で、命綱が外れて落下し、鼓膜を破るという凄惨な事故の全貌を明かした。

【映像】命綱が切れて落下＆大爆破する実際の様子

『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。

3月13日の放送では、世界的イリュージョニスト・プリンセス天功が登壇。数々の規格外のしくじりから学んだ人生の教訓を授業した。授業には、担任のオードリー・若林正恭、レギュラー生徒のハライチ・澤部佑、平成ノブシコブシ・吉村崇、そのほか生徒として伊集院光、信子（ぱーてぃーちゃん）、ひまひま、横山由依が参加した。

天功は、初代引田天功が大脱出特番の直前に心筋梗塞で入院してしまった際のエピソードを披露。初代のテレビギャラは1時間で2億円という驚愕の金額だったと明かされ、スタジオからは「1時間で2億円！？」「テレビで！？」と悲鳴のような驚きの声が上がった。すでにお金が支払われていたため番組をやめるわけにはいかず、代役として白羽の矢が立ったのが若かりし頃の天功だった。

挑戦したのは、燃え盛るケーブルカーから脱出する「空中ケーブル大脱出」。しかし、仕掛けは体重100キロの初代に合わせて作られていたため、当時28キロしかなかった天功にはサイズが合わず、逆さ吊りになった際に「命綱がゆるゆるでそのままスポンと大落下」してしまったという。さらに、落下と同時に起きたダイナマイト爆発の爆音によって鼓膜が破れ、高熱が出るという重傷を負った。

事故の後、天功はアメリカで鼓膜を貼り替えてもらったといい、これまでに計6回も貼り替え手術を受けていると告白。3年前にも貼り替えたという衝撃の事実に、スタジオからは「最近じゃん！」と驚きの声が漏れていた。