Apple Watch 文字盤図鑑 season 7 インデックス
watchOS 26で追加された新しい文字盤の紹介記事を一覧できるインデックスページです。特徴やアレンジをリンク先の記事でご確認ください。
○文字盤ギャラリー
Apple Watch文字盤図鑑 - watchOS 26で「文字盤ギャラリー」が大幅リニューアル
watchOS 26のアプデートにより、iPhoneの「Watch」アプリに入っている「文字盤ギャラリー」の構成が大きく変わりました。「健康と運動」「豊富なデータ」「アナログ表示」など、スタイルやカテゴリ別の分類で文字盤を選びやすくなっています。
○＜63＞フロー
Apple Watch文字盤図鑑その63 - フロー
「フロー」は、2025年のアップデートでAppleの全OSに新たに採用されたデザインスタイル「リキッドグラス」を象徴的に用いた文字盤です。透明度が高く滑らかなガラスのような質感で表現された数字が、手の動きに反応する背景色を反映させながら時刻を表示しています。
○＜64＞イグザクトグラフ
Apple Watch文字盤図鑑その64 - イグザクトグラフ
イグザクト（exact＝正確な、緻密な）という名の通り、それぞれ独立した時・分・秒のダイヤルが時刻をより詳細に表現する文字盤です。画面をタップすると3つのダイヤルが帯状に分かれ、独特なレイアウトで分・秒を示すデザインが特徴です。
○＜65＞プライドハーモニー
Apple Watch文字盤図鑑その65 - プライドハーモニー
Appleの「2025プライドコレクション」で発表された、鮮やかな色面の組み合わせが特徴の文字盤です。華やかで力強い色面の変化と、手首を下げた時のよろけ縞とのコントラストも個性的。同じコレクションのバンドと組み合わせるのもおすすめ。
○＜66＞ユニティリズム
Apple Watch文字盤図鑑その66 - ユニティリズム
Appleの2025年「Black Unityコレクション」で発表された文字盤です。レッド・グリーン・イエローのラインが自由かつ大胆な曲線で時刻の数字を示しています。過去の同コレクションの中でも特に洗練されたものの一つと言えるでしょう。
笠井美史乃 かさいよしの アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。 この著者の記事一覧はこちら
○文字盤ギャラリー
Apple Watch文字盤図鑑 - watchOS 26で「文字盤ギャラリー」が大幅リニューアル
watchOS 26のアプデートにより、iPhoneの「Watch」アプリに入っている「文字盤ギャラリー」の構成が大きく変わりました。「健康と運動」「豊富なデータ」「アナログ表示」など、スタイルやカテゴリ別の分類で文字盤を選びやすくなっています。
Apple Watch文字盤図鑑その63 - フロー
「フロー」は、2025年のアップデートでAppleの全OSに新たに採用されたデザインスタイル「リキッドグラス」を象徴的に用いた文字盤です。透明度が高く滑らかなガラスのような質感で表現された数字が、手の動きに反応する背景色を反映させながら時刻を表示しています。
○＜64＞イグザクトグラフ
Apple Watch文字盤図鑑その64 - イグザクトグラフ
イグザクト（exact＝正確な、緻密な）という名の通り、それぞれ独立した時・分・秒のダイヤルが時刻をより詳細に表現する文字盤です。画面をタップすると3つのダイヤルが帯状に分かれ、独特なレイアウトで分・秒を示すデザインが特徴です。
○＜65＞プライドハーモニー
Apple Watch文字盤図鑑その65 - プライドハーモニー
Appleの「2025プライドコレクション」で発表された、鮮やかな色面の組み合わせが特徴の文字盤です。華やかで力強い色面の変化と、手首を下げた時のよろけ縞とのコントラストも個性的。同じコレクションのバンドと組み合わせるのもおすすめ。
○＜66＞ユニティリズム
Apple Watch文字盤図鑑その66 - ユニティリズム
Appleの2025年「Black Unityコレクション」で発表された文字盤です。レッド・グリーン・イエローのラインが自由かつ大胆な曲線で時刻の数字を示しています。過去の同コレクションの中でも特に洗練されたものの一つと言えるでしょう。
笠井美史乃 かさいよしの アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。 この著者の記事一覧はこちら