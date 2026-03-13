勝地涼と瀧本美織がW主演するドラマ「身代金は誘拐です」（読売テレビ・日本テレビ系）の第10話が、12日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか?」という極限の選択を迫られるノンストップ考察ミステリー。

亡くなった鶴原京子（瀬戸さおり）を名乗る“真犯人”から「私を殺した人間を見つけ出せ」と脅された武尊（勝地）と美羽（瀧本）。そんな中、武尊は詩音（泉谷星奈）が描いた一枚の絵を目にし、これまで自分たちを苦しめ続けてきた“犯人”の正体に、ついにたどり着く。

その直後、武尊のもとに犯人からの着信が入り、疑念は確信へと変わる。そして武尊は、鷲尾家をこれまで苦しめ続けてきた真犯人とついに対峙（たいじ）する。

第10話では、武尊の親友・壮亮（浅香航大）が“二重誘拐”事件の黒幕だったことが判明。壮亮が生前の京子と関係をもったことや、京子の息子・鶴原想太が京子と壮亮のあいだにできた子どもだったことも明らかとなった。

放送終了後、SNS上には、「熊守の裏の顔が明らかになった。それぞれの二択の結果からの代償が重い」「やっぱり壮亮だったのか。今回は浅香航大さんの魅力が満載だった」「物語の展開の多さが素晴らしい。何が正義なのか、立場や見方が変われば異なるというのが面白かった」などの感想が投稿された。

また、次回迎える最終回の展開について、「京子さんを殺したのは美羽だったのかな。早く最終回が見たい」「壮亮が、京子を殺した犯人はお前のすぐそばにいると言うのが気なる」「かつて武尊との約束をなぜ京子がすっぽかしたのか、武尊と美羽がどうやって出会って結婚に至ったのかが気になる」「警察当時、武尊は牛久保の娘とどうやって結婚に至ったのだろう。最終回はもう一展開ありそうだ」といった声が集まった。