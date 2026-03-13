飼い主さんからプレゼントしてもらったばかりの『魚のおもちゃ』を何度も何度も見せに来てくれるというポメックスさん。愛くるしいその行動には、まさかの思惑があったようで…。

思わずクスッと笑える一連の出来事は記事執筆時点で13万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：なぜか『魚のおもちゃ』を何度も見せに来る犬→まさかの『策士すぎる思惑』】

『魚のおもちゃ』を何度も見せに来る犬

Xアカウント『@monaka_0507』に投稿されたのは、策士すぎるポメックス「とろろ」くんのお姿。

この日、飼い主さんはとろろくんのために『魚』の形をしたぬいぐるみをプレゼントしたのだそう。

まさかの『策士すぎる思惑』が話題に

気に入って遊んでくれたところまでは良かったものの…思いがけず、とろろくんの策士な部分を再認識させられることとなったというのです。

魚のおもちゃを満足そうに抱え込みながらカミカミして遊んでいたとろろくん。しかし、凄腕の外科医だったことが仇となり…2分としないうちに魚のコア（中綿）が摘出されることに。

飼い主さんは引渡しを要求したものの、とろろくんは魚を抱えたままベッド下に避難。

一度は交渉決裂となったものの、魚のコア（中綿）がとろろくんの胃に入ることを防ぐため、飼い主さんは『馬肉』を武器に再度交渉することにしたのだそう。

『馬肉と交換で…どうにか』そう訴える飼い主さんに対し、『ならば、良かろう…』とばかりに魚を届けてくれたというとろろくん。無事、コア（中綿）を吐き出し続ける魚を受け取ることに成功したものの…。

それ以降、魚をもってきては『馬肉は？』と言わんばかりの表情を浮かべるというとろろくん。このままでは、とろろくんの魚捌き力が高まってしまう…と、不安を感じているという飼い主さん。

とろろくんの策士っぷり、素直な発想は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「かしこい！さすがとろろ隊長！」「学習能力が高い」「ほう、解体してから持ってこいということか（理解）」「頭脳派だ」「発想が可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。

自他ともに認める全力陽キャドッグ♡

人もワンコも大好き！自他ともに認める全力ハッピー陽キャドッグと名高いとろろくんは、2歳の男の子。いつでも何事も全力で楽しむことができる天真爛漫な性格の持ち主で、その無邪気さはたくさんある魅力のひとつ。

飼い主さんに溺愛されながら幸せに暮らすとろろくんの振る舞いは、愛される力に溢れたもので『おやつくれないの？とろろはこんなに可愛いのに？』なんて言われているかのような場面も少なくないのだとか。

見ているだけでパワーを与えてくれるかのような、笑顔と元気に溢れているとろろくんのお姿は日々ポメックスの魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@monaka_0507」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。