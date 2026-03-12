アヒル口グラドル・松田つかさが30歳になってより大人なイメージに挑戦「タイトルは″チャットGPT″が考えました」
グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。
そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回はアヒル口グラドル・松田つかささんのイベントの模様をお届けします！
☆あざとかわいいアヒル口グラドルが30歳になって、より大人によりスレンダーに
6thBD・DVD『大人になった君へ』(NONSTYLE2025年)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2026年2月15日）
●松田つかさ
1995年8月8日生まれ 兵庫県出身 T164cm B86 W56 H88
あざとかわいいアヒル口グラドルの印象が強かったのですが、なんか惚れ惚れするようなスレンダーぶり。
同じメーカーの5thBD・DVD『つかさの想い出』以来、2年ぶりのリリースです。そして、30歳になって初のイメージDVDなので、ちょっと大人になってこのタイトルのようです。
――かなり久しぶりのイベントですか？
松田 はい、2年ぶりです。
――何作目の作品ですか。
松田 6作目です。
――いつごろ、どちらで撮影しましたか？
松田 10月に、都内です。
――今回はどんなコンセプトですか？
松田 今回は、キャプチャーごとに、いろんなジャンルの私を見てもらえるような内容です。
――30歳になられたんですね。
松田 30歳になりました。
――それでこの『大人になった君へ』というタイトルだとか？
松田 "チャットGPT"が考えました。
――えっ、そうなんですか？
松田 はい「自分で考えて」って言われたんですけど、考えつかず。"チャットGPT"に考えてもらって。
――チャプターは何種類くらいですか？
松田 多分、6チャプターだと思います。
――オススメのシーンを教えて下さい。
松田 オススメは、なんだろうなぁ。でも、一番エロいのは、OLさんのチャプター。初めてビリビリストッキングをやったんで。
――いままでより、かなり大人っぽい感じですか？
松田 大人っぽいと、思います。
――あと2つくらい、オススメをお願いします。
松田 個人的に好きな衣装は、グレーの水着というか、布？のシーン。これは自分が好きなコンセプトで、陽が差し込んでいて爽やかな感じです。それと30歳の制服が（笑）。
――30歳の制服。それはすごいじゃないですか。
松田 30歳の制服は味が出てていいんじゃないですか。あとはナースのシーンもあります。
――2026年はどんな年にしたいですか？
松田 今年は健康にしたいなって。
――えっ、今まで健康じゃなかったんですか？
松田 いえ。30歳になったので、健康に生きていきたいなっていう感じです。
――グラビア活動の方は？
松田 無理せず、（撮影会やイベントに）来てくれる人を大事にしていきたいです。
――続けてはいく、ということでいいですか？
松田 はい。
――告知はなにかありますか？
松田 告知はSNSを見てください。
――今の水着について、一言、お願いします。
松田 銀メダルです（笑）。オリンピックをやっているので（取材時に開催中）。
――金メダルじゃないんですね。
松田 金メダルは過去のイベント一回で出しちゃったので、今回は銀で（笑）。
＊ ＊ ＊
というわけで、かなり鋭角な銀ビキニ姿であります。実は金メダルの金ビキニ姿のイベントも取材をさせてもらっていました。
2021年8月の東京オリンピックの時期に行われた3rdDVD『つかさだけみて...』（スパイスビジュアル）のイベントです。
童顔なので、言われないとわからなかったのですが、30歳になって最初のDVDとのこと。30代になって、少し大人になって、手ブラ、泡ブラ、ストッキングビリビリとよりセクシーに。30代になってもイメージDVDには前向きのようで、ありがたきです。
取材・文・撮影／北川昌弘