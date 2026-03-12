貴島明日香、“特別な日に使いたい”こだわり調味料「本当に美味しくて」

貴島明日香さんが自身のYouTubeチャンネルに『ハイボールロング缶が出てきた!!貴島明日香の冷蔵庫を抜き打ちチェック』という動画を投稿。動画では、貴島さんが自宅の冷蔵庫の中身を紹介してくれました。この中で、貴島さんが紹介してくれた特別な調味料をピックアップします♪

貴島さんが「いい醤油です」とコメントしつつ披露した商品がこちら。

◼︎期間・数量限定の玄蕃蔵

ヒゲタしょうゆ / 玄蕃蔵 500ml びん 税込2,200円（公式サイトへ）

年に一度の限定醸造で、9月9日の重陽の節句に蔵出しされる特別なしょうゆです。

原材料は国内産にこだわり、富山県産の大豆「エンレイ」、北海道産の小麦「春よ恋」、香川県産「瀬讃の塩」を使用。

公式Instagramによると、例年、5月1日から予約を開始、出荷は9月の“数量限定”商品。

公式サイトやSNSをチェックしつつ、今年の予約開始まで楽しみに待ちたいですね。

◼︎ちょっと特別な日に

貴島さんは、頂き物だと話しつつ、「いい醤油なんでちょびちょび使ってますね」とコメント。

そして、「これ本当に美味しくて」「刺身とかちょっと特別な日に使ってます」と教えてくれました。

■動画もチェック

動画内では、このほかにも、貴島さんの自宅冷蔵庫に入っているさまざまな商品を紹介。ぜひチェックしてみてくださいね。