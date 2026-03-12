前田愛、大量の手作りおにぎり公開「お店みたい」「子どもたちも喜びそう」の声
【モデルプレス＝2026/03/12】元子役で女優の前田愛が3月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのおにぎりを公開した。
【写真】歌舞伎俳優の42歳妻「お店みたい」大量の手作りおにぎり
前田は、トレーの上におにぎりの型と大量のおにぎりが並ぶ写真を投稿。綺麗な三角形に整えられたおにぎりは、ほんのり茶色く色づいており、優しい味わいが感じられるような仕上がりとなっている。また「冷凍する！明日の私のために！」と記し、ラップで丁寧に包んだおにぎりがズラリと並ぶ写真も披露。「Frozen rice balls are a game changer for breakfast！！」と冷凍したおにぎりが朝食に活躍すると説明している。
この投稿に、ファンからは「絶対美味しいやつ」「子どもたちも喜びそう」「お店みたい」「食べてみたい」などの声が上がっている。
前田は2009年に歌舞伎俳優の二代目 中村勘太郎（現六代目 中村勘九郎）と結婚。2011年2月22日に第一子で長男の三代目 中村勘太郎（本名・七緒八）を出産。2013年5月22日に第二子で次男の二代目 中村長三郎（本名・哲之）を出産した。（modelpress編集部）
◆前田愛の投稿に「お店みたい」の声
