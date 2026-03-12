U18男子日本代表の第2次合宿参加メンバー発表…福大大濠から最多4名が選出

日本バスケットボール協会（JBA）は3月12日、「FIBA U18アジアカップ2026」に向けたU18男子日本代表の第2次強化合宿の参加メンバーを発表した。

片峯聡太氏（福岡大学附属大濠高校）がヘッドコーチに就任したU18日本代表は、高校年代の有望株25名を招集して2月24日から同27日にかけて第1次強化合宿を実施。3月16日から行われる第2次強化合宿には14名が招集された。

福大大濠から中村文哉、本田蕗以、櫻井照大、白谷柱誠ジャックの最多4名が選出されたほか、開志国際高校から髙橋歩路、恒岡ケイマン、イヘツグットラックチネドゥの3名、昨冬のウインターカップで優秀選手賞を受賞した東山高校の中村颯斗や、県立沖縄水産高校のマクミランアレックスも名を連ねた。

第1次強化合宿に参加していた選手では、小笠原和真（北陸学院高校）、佐藤凰臥（セントロ・バスケット・マドリード）、飯田渚颯（土浦日本大学高校）、宮里俊佑（琉球ゴールデンキングスU18）ら11名が外れ、平均身長189.7センチ、平均年齢16.8歳というメンバー構成になった。

発表された参加メンバーの一覧は以下の通り。

◆■2025年度バスケットボール男子U18日本代表チーム 第2次強化合宿 参加メンバー

【選手】



トンプソンヨセフハサン（SG／184センチ／17歳／福岡第一高校）



中村颯斗（PG／179センチ／17歳／東山高校）



音山繋太（SF／196センチ／17歳／中部大学第一高校）



マクミランアレックス（PF／198センチ／17歳／県立沖縄水産高校）



ベネディクト研一郎（SF／196センチ／17歳／St. George’s School）



髙橋歩路（SG/SF／187センチ／17歳／開志国際高校）



中村文哉（SF／190センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



藤原弘大（SG／180センチ／17歳／北陸学院高校）



本田蕗以（SF／188センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



恒岡ケイマン（PF／196センチ／17歳／開志国際高校）



今野瑛心（PF／192センチ／17歳／仙台大学附属明成高校）



櫻井照大（PG／180センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



白谷柱誠ジャック（PF／194センチ／16歳／福岡大学附属大濠高校）



イヘツグットラックチネドゥ（SF／195センチ／15歳／開志国際高校）

【スタッフ】



アンダーカテゴリー男子代表強化部会長：井手口孝（福岡第一高校）



チームリーダー：大澤徹也（東山高校）



ヘッドコーチ：片峯聡太（福岡大学附属大濠高校）



アシスタントコーチ：濱屋史篤（北陸学院高校）



サポートコーチ：稲葉弘法（つくば秀英高校）



サポートコーチ：伊東純希（八王子学園八王子高校）



サポートコーチ：水越悠太（桜丘高校）



スキルコーチ：丸田健司（KAGOCLUB）



アナライジングスタッフ：渡邊敬太（JBA）



スポーツパフォーマンスコーチ：佐藤晃一（JBA）



アスレチックトレーナー：高橋基樹（専修大学）



アスレチックトレーナー：竹上綾香（立教大学）



チームマネージャー：髙木歩幸（JBA）



アシスタントチームマネージャー：大木瀬音（JBA）





