黒崎さん（山中柔太朗）、小春（豊嶋花）への“2つのハグ”に隠された想い「不器用で愛おしい」「最高にメロい」と視聴者悶絶【黒崎さんの一途な愛がとまらない】
【モデルプレス＝2026/03/12】女優の豊嶋花とM!LKの山中柔太朗がW主演を務める日本テレビ系火曜プラチナイト枠・ドラマDEEP「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（毎週火曜24：24〜）の第10話が、10日に放送された。2度のハグが話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞
【写真】M!LK「好き滅」踊った山中柔太朗の美人共演者
フレックスコミックス累計80万部突破の人気漫画をドラマ化した本作。突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE。おにぎり屋の女子高生＆恋に不器用な天才小説家、恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディ。
高校卒業後の進学を見据え、テスト勉強に励む小春（豊嶋）。一方、黒崎さん（山中）の弟・唯央（大西利空）は、兄への嫌がらせのつもりで小春に近づいたものの本気で惹かれ始め、積極的にアプローチを開始する。
黒崎さんは小春が飲食経営の勉強ができる学校に興味を持ち、唯央の紹介で志望校のOGに会って話を聞かせてもらえることになったと聞かされる。その場に唯央も同席すると知った黒崎さんは不安に駆られつつ、「楽しんできてください」と笑顔で答える。テスト後のデートを楽しみに頑張るという健気な小春の言葉に、黒崎さんは思わず不意打ちのバックハグ。「僕もデートが楽しみです」と告げるが、心の声では「こんなに近くにいるのに何で心が波立つんだろう」と、抑えきれない胸騒ぎを明かした。
後日、OGと対面した小春は、将来おにぎり屋さんを継いでみんなを笑顔にしたいという夢を打ち明けながら、亡き母への思いが溢れ涙を流してしまう。その純粋さに心を打たれた唯央は、黒崎さんに「俺、小春ちゃんのこと支えるって決めたから」と宣戦布告。その事実を知らない小春から、OGとの面会で泣いてしまった話を聞かされた黒崎さんは、唯央の言葉が頭をよぎり、思わず「駄目です！」と強く小春を抱きしめる。しかしすぐに「小春さんの涙は僕が拭いたいと思ってしまって…冗談を言ってしまいました」と引きつった笑顔で取り繕う。本心を伝えてくれない黒崎さんの態度に小春は戸惑い、「テスト勉強があるので今日はもう帰ります」と飛び出した。
小春を追いかけてきた黒崎さんは「唯央くんへの嫉妬心が抑えられなかった」「2人が親しくなればなるほど心がざわめいて」と本音を吐露。小春は「ホントの気持ちを言ってもらえて嬉しいです」と返し、二人の絆がより深まる展開となった。
この展開に、視聴者からは「嫉妬しちゃう黒崎さんが不器用で愛おしい」「本音を言い合えた二人にほっこりした」「嫉妬が抑えられてない黒崎さんかわいい」「破壊力すごい」「最高にメロイ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】M!LK「好き滅」踊った山中柔太朗の美人共演者
◆豊嶋花＆山中柔太朗W主演「黒崎さんの一途な愛がとまらない」
フレックスコミックス累計80万部突破の人気漫画をドラマ化した本作。突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE。おにぎり屋の女子高生＆恋に不器用な天才小説家、恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディ。
◆「黒崎さんの一途な愛がとまらない」黒崎さん（山中柔太朗）、弟・唯央（大西利空）の接近に動揺
高校卒業後の進学を見据え、テスト勉強に励む小春（豊嶋）。一方、黒崎さん（山中）の弟・唯央（大西利空）は、兄への嫌がらせのつもりで小春に近づいたものの本気で惹かれ始め、積極的にアプローチを開始する。
黒崎さんは小春が飲食経営の勉強ができる学校に興味を持ち、唯央の紹介で志望校のOGに会って話を聞かせてもらえることになったと聞かされる。その場に唯央も同席すると知った黒崎さんは不安に駆られつつ、「楽しんできてください」と笑顔で答える。テスト後のデートを楽しみに頑張るという健気な小春の言葉に、黒崎さんは思わず不意打ちのバックハグ。「僕もデートが楽しみです」と告げるが、心の声では「こんなに近くにいるのに何で心が波立つんだろう」と、抑えきれない胸騒ぎを明かした。
◆「黒崎さんの一途な愛がとまらない」黒崎さん（山中柔太朗）、小春（豊嶋花）を巡って兄弟対決
後日、OGと対面した小春は、将来おにぎり屋さんを継いでみんなを笑顔にしたいという夢を打ち明けながら、亡き母への思いが溢れ涙を流してしまう。その純粋さに心を打たれた唯央は、黒崎さんに「俺、小春ちゃんのこと支えるって決めたから」と宣戦布告。その事実を知らない小春から、OGとの面会で泣いてしまった話を聞かされた黒崎さんは、唯央の言葉が頭をよぎり、思わず「駄目です！」と強く小春を抱きしめる。しかしすぐに「小春さんの涙は僕が拭いたいと思ってしまって…冗談を言ってしまいました」と引きつった笑顔で取り繕う。本心を伝えてくれない黒崎さんの態度に小春は戸惑い、「テスト勉強があるので今日はもう帰ります」と飛び出した。
小春を追いかけてきた黒崎さんは「唯央くんへの嫉妬心が抑えられなかった」「2人が親しくなればなるほど心がざわめいて」と本音を吐露。小春は「ホントの気持ちを言ってもらえて嬉しいです」と返し、二人の絆がより深まる展開となった。
この展開に、視聴者からは「嫉妬しちゃう黒崎さんが不器用で愛おしい」「本音を言い合えた二人にほっこりした」「嫉妬が抑えられてない黒崎さんかわいい」「破壊力すごい」「最高にメロイ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】