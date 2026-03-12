＜メトロック2026＞WEST.・氣志團・NEWSの出演が決定！東京46組＆大阪50組の全アーティスト発表

東京・大阪の2都市で開催される、春の野外ロックフェス「METROCK2026」。

5月16日（土）・17日（日）に東京都江東区・海の森公園にて「TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」が、5月30日（土）・31日（日）に大阪府堺市・海とのふれあい広場にて「OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」が開催される。

このたび、最終出演アーティストとして、WEST.、氣志團、NEWSの出演が決定。

WEST.は3年連続、NEWSは4年連続、ともに4回目の出演となる。そして、氣志團はメトロック初出演。国民的ヒットソングを携え、会場にいるすべての音楽ファンを魅了する3組のパフォーマンスは必見だ。

今回の発表で、東京46組、大阪50組の全アーティストが発表となった。

今年は東京公演が先に開催され、大阪公演へとバトンを繋ぐ。2年ぶりに「完全体メトロック」としてカムバックする今年のメトロックに期待が高まる。

◆最終出演発表アーティスト ラインナップ

※東京公演

16日（土）：氣志團

17日（日）：NEWS

※大阪公演

31日（日）：WEST.

◆出演アーティスト 出演日（五十音順）

※東京公演 出演日

※大阪公演 出演日