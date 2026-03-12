2026年シーズンのプロ野球開幕を目前に控えた3月20日（金・祝）、ABCテレビは特別番組「虎バン オレ流SP落合博満が藤川阪神を徹底分析だ！」を放送する。

2025年、藤川球児監督のもと圧倒的な強さでセ・リーグを制覇した阪神タイガース。黄金ルーキー・立石正広選手の獲得や積極的な補強により、球団史上初の連覇への期待が高まっている。

ゲストは、現役時代に3度の三冠王に輝き、監督としても中日ドラゴンズを4度のリーグ優勝に導いた落合博満と、阪神タイガースの2003年・2005年の優勝を支えた左投げのエース下柳剛。忖度なしの“オレ流”視点で、藤川阪神の実力と連覇の可能性を徹底的に分析する。

■見どころ

＜落合博満が語る藤川阪神＞

球界屈指のご意見番が、2026年の藤川阪神を徹底解剖！

プロ野球界において至難の業とされる連覇の壁、そして“オレ流”視点で分析する藤川阪神の課題を浮き彫りに。さらにはWBC出場選手がシーズン開幕に及ぼす影響など、連覇達成への鍵を鋭く切り込む。

＜大型新人・立石正広選手をどう見る？＞

期待される大型新人・立石正広選手について、落合と下柳がその技術と素質を分析。大型新人の加入がチーム全体に及ぼす化学反応とは？ 勝つためのチーム戦略を語る。

＜レジェンド二人の特別対談＞

落合と下柳による、二人だけの特別対談。

落合が考える藤川阪神の“キーマン”や、今だからこそ明かせる現役時代の裏話まで、ここでしか聞けないエピソードをお届けする。

＜SNS連動！あなたの写真が番組の顔に？＞

フォロワー10万人を誇る「虎バン」公式Xにて、阪神タイガースのキャンプ地やオープン戦などでファンが撮影した渾身の一枚を募集。採用された写真は番組内で紹介されるほか、虎バンチャンネルのサムネイルに採用されるチャンスも！



■「虎バン オレ流SP落合博満が藤川阪神を徹底分析だ！」番組概要

＜放送日時＞

2026年３月20日(金・祝) 午後2時42分～3時40分（ABCテレビ／関西ローカル）

＜出演＞

落合博満、下柳剛、高野純一 （ABCテレビアナウンサー）

