体験型エンタメ施設「大阪相撲 新世界」オープン 発表会に元横綱・白鵬翔さん登壇
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
新今宮駅近くに3月11日、相撲の伝統とアートを融合させた新感覚の体験型施設「大阪相撲 新世界」（大阪市浪速区恵美須西3、相撲横丁1階）がオープンした。
土俵で元力士が取組を行い、ぶつかり合う音や迫力、緊張感などを目の前で体験できる同施設。元力士たちによる本格的な相撲ショー（約45～60分）や土俵体験（相撲スーツを着て力士に挑戦、記念撮影）などを展開する。
11日に行われた発表会には、第69代横綱で現在は国際相撲連盟の顧問を務める白鵬翔さん、大阪・関西万博のロゴをデザインしたシマダタモツさん、大阪観光局の溝畑宏理事長らが登壇した。
白鵬さんは「100年以上前は、相撲協会が2つあった。大阪と東京に相撲協会があり、それぞれに横綱がいた。『タニマチ』という言葉も大阪から生まれている。大阪の大東市は私の第2の故郷。この土俵ができたことはうれしい」と話した。
土俵で元力士が取組を行い、ぶつかり合う音や迫力、緊張感などを目の前で体験できる同施設。元力士たちによる本格的な相撲ショー（約45～60分）や土俵体験（相撲スーツを着て力士に挑戦、記念撮影）などを展開する。
11日に行われた発表会には、第69代横綱で現在は国際相撲連盟の顧問を務める白鵬翔さん、大阪・関西万博のロゴをデザインしたシマダタモツさん、大阪観光局の溝畑宏理事長らが登壇した。
白鵬さんは「100年以上前は、相撲協会が2つあった。大阪と東京に相撲協会があり、それぞれに横綱がいた。『タニマチ』という言葉も大阪から生まれている。大阪の大東市は私の第2の故郷。この土俵ができたことはうれしい」と話した。
関連記事
あべのキューズモールで「紙芝居グランプリ」開催へ 20組が出場、観覧無料
堺東に全席完全個室の焼肉店「焼肉 銀翠苑」 和牛のコース4種類
大阪港で「空飛ぶクルマ」体験 大阪・関西万博のイマーシブシアター「そらクルーズ」再公開
チャンネル情報
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/