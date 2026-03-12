この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

新今宮駅近くに3月11日、相撲の伝統とアートを融合させた新感覚の体験型施設「大阪相撲 新世界」（大阪市浪速区恵美須西3、相撲横丁1階）がオープンした。



土俵で元力士が取組を行い、ぶつかり合う音や迫力、緊張感などを目の前で体験できる同施設。元力士たちによる本格的な相撲ショー（約45～60分）や土俵体験（相撲スーツを着て力士に挑戦、記念撮影）などを展開する。



11日に行われた発表会には、第69代横綱で現在は国際相撲連盟の顧問を務める白鵬翔さん、大阪・関西万博のロゴをデザインしたシマダタモツさん、大阪観光局の溝畑宏理事長らが登壇した。



白鵬さんは「100年以上前は、相撲協会が2つあった。大阪と東京に相撲協会があり、それぞれに横綱がいた。『タニマチ』という言葉も大阪から生まれている。大阪の大東市は私の第2の故郷。この土俵ができたことはうれしい」と話した。

