『Snow Man』宮舘涼太…女子アナと熱愛報道でファン幻滅「“合点がいった”答え合わせ」の数々

“館様”に「お泊まり愛」報道が

２月25日、ニュースサイト『女性セブンプラス』が、『Snow Man』宮舘涼太（32）と日本テレビアナウンサー・黒田みゆ（27）の「お泊まり愛」を報じた。

宮舘といえば、ロイヤルな雰囲気を醸し出していることから「舘（だて）様」の愛称で親しまれており、王子様キャラが定着している。そんな彼の熱愛報道を受けて、ファンたちはすっかり意気消沈してしまっているようだ。

『女性セブン』（小学館）の取材班は、２月の早朝に宮舘の自宅から東京・汐留の日テレに出勤する黒田アナの姿をキャッチ。25日配信の『女性セブンプラス』の記事によると、２人は去年から親密関係に発展し、自宅で逢瀬を重ねるようになったとか。

黒田アナとの関係について、宮舘の所属事務所（STARTO ENTERTAINMENT）は「友人の一人です」と、コメントしたという。

同26日発売の「女性セブン」では、宮舘と黒田アナの馴れ初めや、お互いの自宅を行き来しているという２人の交際事情を詳報。また、「女性セブンプラス」には複数の写真が掲載されているのだが、Snow Manファンは黒田の私服に着目している。

「サイトに掲載されているプライベート写真を見る限り、彼女はフランスの高級ブランド・CELINE（セリーヌ）のコートやバッグを愛用しているようなんです。

セリーヌは宮舘がよく私服で着ているブランドとして知られているだけに、SNS上の一部ファンは、彼が黒田アナに好きなブランドのアイテムをプレゼントしたのではないかと指摘。

今回の記事ではツーショットこそなく、事務所も『友人の一人』と答えているものの、高級品を贈る関係性なのか……と、落胆しているんです」（芸能ライター）

ファン離れの危機

そして、王子様キャラが売りの宮舘はコンサート中に「抱いてやるよ」などのフレーズを発し、ファンを沸かせることもしばしば。ところが今回の報道を受けて、

〈国王、ロイヤル、エレガント……っていうキャラで売っていて、これまでは『素敵！』と思っていたのが、熱愛報道で一気に『サムい』になってしまった〉

〈ファンは推しにお金をかけているのに、それが彼女へのプレゼントやらに消えているのかなと思ったら、虚しい〉

〈宮舘って好きな子にはなんでも買ってあげたいタイプなのかな。どんな気持ちでファンに『抱いてやるよ』って言ってたの？ これからどんなメンタルでロイヤルキャラやるの？〉

〈これからライブで『抱いてやるよ』『愛し合おうか』とか言われても沸く人いないんじゃない？〉

といった声が上がっているため、ファン離れは避けられない状況だ。

「また、最近の宮舘はラジオ番組などでふいに関西弁が出る機会が増えていたそうなんです。これは、同じSnow Manメンバーで奈良県出身の向井康二（31）の影響が大きいと思っているファンが多かったとか。しかし、今回の報道でお相手の黒田アナが兵庫県出身だとわかり、“合点がいった”という人も少なくありません」（前出・同）

そんな中、Snow Manの公式X（旧ツイッター）は26日に情報を発信。４月期の宮舘主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の主題歌が、Snow Manの新曲『SAVE YOUR HEART』に決定したことが発表された。

なお、同作は宮舘が「400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド」を演じるというSFラブコメディー。グループのファンからは歓喜の声が相次いでいる一方で、前日の『女性セブンプラス』の報道により、失意の底にある宮舘ファンたちは、

〈このタイミングでドラマの主題歌発表とか、タイミングが悪すぎる〉

〈全く喜べないタイミングで主題歌が発表されて本当に複雑な気持ち〉

〈ドラマは見るつもりでいたけど……こんな複雑な気持ちで恋愛ドラマなんて見られるか！〉

と、こぼしていたのだった。

今のSnow Manは『SMAP』や『嵐』に続く国民的グループといわれるほどの人気を誇っている。宮舘の熱愛報道によって、Snow Manの今後の活動に悪影響はあるのだろうか？