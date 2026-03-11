YouTuberのヒカルさんが2026年3月10日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画の中で、女性化乳房症になったと報告した。

「ホルモンバランスが崩れて張ったりするみたいな」

「【ノーカット】今からこの密室で3時間話してください」と題した動画は、ヒカルさんとYouTuberの相馬トランジスタさんが、3時間ノーカットでフリートークをするという内容。その中でヒカルさんは「最近めっちゃ嫌なことがあって」と切り出し、「身体に異変を感じたらわかるじゃないですか」「乳首のほうに異変を感じたんですよ。こっちだけ」と右胸に手を当てた。

ヒカルさんによれば、「乳首の周りが張ってる」といい、患部を押すと痛みを感じたとのこと。すぐに治るだろうと考え、また、病院へ行くのが怖かったこともあって数か月間放置したのだが、症状は一向に改善しなかったという。

「いよいよヤバいかもな」と危機感を覚え、ようやく最近病院で診てもらったというヒカルさん。診断結果は「女性化乳房症」で、「ホルモンバランスが崩れて張ったりするみたいな」と説明した。

なお、薬などは処方されず、医師からは「3〜4か月は様子を見てください」と告げられたそうだ。また、女性化乳房症はホルモンバランスが崩れたことによって生じ、発症原因には食生活の乱れをはじめとした様々な要因が考えられるという。ヒカルさんは「検査はあっという間だったんですよ。ちょっと触診で触られて『痛い』ってなって、エコー検査をやられて」と振り返り、「最近不安状態だったのでそれが今解放されて、安堵の状態ですね」と話していた。