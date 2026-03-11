『今日好き』東京ドリームパークにて特別イベント開催
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズにおいて、３月27日（金）に東京ドリームパークにて特別イベントを開催することを決定した。
『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。2025年７月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど話題を呼んでいる。2026年２月16日（月）からは、『今日、好きになりました。卒業編2026』の放送をスタート。高校卒業を控える高校３年生を含む、番組史上最多の13名の現役高校生たちがアラブ首長国の中心都市であるドバイを舞台に３泊４日の恋の旅に向かう。
このたび、『今日好き』が特別イベントを行う東京ドリームパーク（以下、TDP）は、３月27日（金）に開業する有明発の複合型エンタテインメント施設。特別イベントには、しゅん（倉澤俊）とゆま（谷村優真）の“しゅんゆま”カップル、ゆうた（西小路侑汰）とひなた（田中陽菜）の“ゆうひな”カップル、かなと（河村叶翔）とりのん（相塲星音）“かなりの”カップルの３組と、『今日好き』にて高校生を見守る“恋愛見届け人”であるNON STYLE・井上裕介が出演。「初めての共同作業！愛の宅配便」や「カップル対抗！借り人競争」といったカップルならではの企画や出演者によるトークでイベントを大いに盛り上げる。
（C）AbemaTV, Inc.
『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。2025年７月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど話題を呼んでいる。2026年２月16日（月）からは、『今日、好きになりました。卒業編2026』の放送をスタート。高校卒業を控える高校３年生を含む、番組史上最多の13名の現役高校生たちがアラブ首長国の中心都市であるドバイを舞台に３泊４日の恋の旅に向かう。
（C）AbemaTV, Inc.