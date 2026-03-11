米国代表がイタリアに大量リードを許す

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表は10日（日本時間11日）、イタリア代表との1次ラウンドで6回まで0-8と大量ビハインドを喫する展開となった。1次ラウンド敗退の可能性も浮上し、「アメリカが敗退の可能性高くなってきたのやばいな」「アメリカこのままいくとだいぶまずくないですかね……」といったコメントが寄せられた。

米国代表は先発のマクレーンが2回にアントナッチとティールに被弾し3失点。4回にも2番手ヤーブローが“大谷2世”と呼ばれたカグリオーンに2ランを献上し、序盤からリードを許した。さらに打線も相手先発のローレンゼンに5回途中2安打無失点と封じられた。

6回にはケラーの悪送球、ワイルドピッチなど守備にも乱れが出て、3点を失った。8回にヘンダーソンの本塁打で1点を返したが、後半に大量ビハインドを許す展開となっている。

このまま敗れ、翌11日（同12日）にメキシコがイタリアに勝利した場合、3国の“三つ巴”となる。失点率の計算となるため、8失点が重く響く。SNSでは「アメリカどうした？」「おいおいアメリカどしたの？」と心配のコメントが集まった。（Full-Count編集部）