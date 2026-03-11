【レゴ ブリック クロッグ】 2月17日 発売 価格：30,800円

組み立てて遊ぶレゴ(R)ブロックがもし本当に履けるサイズの靴になったら……という考えを実現してしまった遊び心たっぷりのシューズが「レゴ(R)ブリック クロッグ」だ。

レゴグループとクロックスによって2月17日に発売された本当にある商品で、四角い赤いレゴ ブロックをそのまま靴化したような大胆なデザインが特徴である。あまりの人気ぶりに即日完売となった商品だが、今回こちらをお借りすることができた。

「レゴ ブリック クロッグ」は再販の予定はないということだが、今春後半にはレゴグループとクロックスによる第2弾商品の発売が決定している。第2弾への期待を込めつつ、第1弾「レゴ ブリック クロッグ」の楽しさを見ていきたい。

「レゴ ブリック クロッグ」は靴としてもレゴ ブロックのグッズとしてもまさに規格外の商品だが、そのパッケージからしてもかなりデカい。巨大な赤いレゴ ブロックを模した箱になっており、こちらに一足分の「レゴ ブリック クロッグ」が収められている。

箱から取り出すと、これまたレゴ ブロックそのままの靴が登場する。一目では「靴……なのか？」と悩んでしまうくらいのレゴ ブロックっぷりだが、よく見ると足を入れる用の穴があり、そこにクロックスのロゴもあり、ちゃんとした靴であるとわかる。

レゴ ブロックを模した、もはや巨大な箱のパッケージ

取り出したところ。足を入れる場所などにクロックスのロゴがある

ベルトにはレゴブランドのロゴマークも

そして、何度も繰り返しているようにとにかくデカい。履く前から笑っちゃうほどにデカいだが、履いてみると、自分の足がレゴ ブロックと一体化しているような不思議な感覚となる。素材は柔らかめなので履き心地は意外と良いが、デカさと伴って少し重い。角ばった形状も相まって、浮かせた靴を地面に置くようにドシン、ドシンと歩くような格好になる。

気分としてはレゴ ブロックの世界の住人というよりは完全にロボットなのだが、その様子も含めてとてもユーモラスな光景だ。この靴を履いて遠出する……というよりは、インパクト抜群のインテリアとして家に飾ったり、あるいは主張の強いユニークな家履きとして使ったりするのが良さそうと感じた。この靴が友人宅にあったらどうしても突っ込まざるを得ない、という点でも、とてもおもしろい商品だと思う。

なお製品にはおまけとして、人型のレゴ(R)ミニフィギュアが付属する。「レゴ ブリック クロッグ」と同じようなサイズ感の靴を履かせられるレゴ ブロックが付属したセットとなっており、並べると商品のユニークさがより際立つ。第2弾の展開が楽しみになるような、気合十分のコラボシューズと言えるだろう。

履いたところ。大きさもデカいがビジュアルも強い

裏もレゴ ブロックデザインになっている

おまけのレゴ ミニフィギュア。同じ格好ができるところがポイント

(C) 2026 The LEGO Group.

(C) 2026 Crocs Retail, Inc.