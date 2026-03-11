１１日の主なマーケットイベント １１日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・国内企業物価指数

１０：３０ 日・５年物利付国債の入札

１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・消費者物価指数

※米・１０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：テンポスＨＤ<2751>，ＤＧ<350A>，ネオジャパン<3921>，神島化<4026>，ステムリム<4599>，モイ<5031>，エニーカラー<5032>，プラスゼロ<5132>，ベストワン<6577>，三井ハイテク<6966>，ハウテレ<7064>，ナ・デックス<7435>，あさくま<7678>，ジャパンＭＡ<9236>



出所：MINKABU PRESS